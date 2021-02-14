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«Мы будем сражаться до конца». Салах обратился к фанатам «Ливерпуля»

14 февраля 2021, 19:47

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в твиттере обратился к фанатам клуба после неудачных выступлений «красных» в последних матчах. «Ливерпуль» впервые с 2014 года проиграл 3 игры подряд в рамках АПЛ.

Это был тяжёлый период по многим причинам. Мы чемпионы и будем сражаться как чемпионы до самого конца. Мы не позволим, чтобы этот сезон определялся недавними результатами. Это моё обещание всем вам.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 февраля в 21:51
Мужик сказал,мужик сделал!😜ждём побед!
ЮЗИК
ЮЗИК
14 февраля в 21:15
Только за второе,третье место
Брулин
Брулин
14 февраля в 20:50
Чемпионами уже не стать, но в 4-ку зайти без проблем.
kella
kella
14 февраля в 20:23
С такой игрой конец может быть очень большим!
Q-J-G
Q-J-G
14 февраля в 20:11
Во-первых,главное, чтобы "слова не разошлись с делом"...
Во-вторых, то, что это сказал Салах, это хорошо, но хотелось бы такие слова, услышать от главного тренера, что непременно, взбодрит команду, придаст уверенность в очередных матчах.

Надо продолжать бороться в ЛЧ, в АПЛ за место в ЛЧ в следующем сезоне.

Удачи команде Ю.Клоппа!.
STVA 1
STVA 1
14 февраля в 20:08
А что он мог сказать)
Leha-ha50
Leha-ha50
14 февраля в 19:59
Сражаться - это конечно хорошо, но главное в сражениях - это победа. А у Ливерпуля пока с этим делом явная напряженка. Кризис в игре затянулся до неприличия. По потерянным очкам отставание от МС достигло 16ти очков. Не думаю , что МС подпустит к себе Ливерпуль. Теперь задача у команды - это остаться в четверке, на большее вряд ли стоит рассчитывать.
Всем здоровья.
drug01
drug01
14 февраля в 19:50
Золотые слова.. Молодец
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