«Мы будем сражаться до конца». Салах обратился к фанатам «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в твиттере обратился к фанатам клуба после неудачных выступлений «красных» в последних матчах. «Ливерпуль» впервые с 2014 года проиграл 3 игры подряд в рамках АПЛ.
Это был тяжёлый период по многим причинам. Мы чемпионы и будем сражаться как чемпионы до самого конца. Мы не позволим, чтобы этот сезон определялся недавними результатами. Это моё обещание всем вам.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Во-вторых, то, что это сказал Салах, это хорошо, но хотелось бы такие слова, услышать от главного тренера, что непременно, взбодрит команду, придаст уверенность в очередных матчах.
Надо продолжать бороться в ЛЧ, в АПЛ за место в ЛЧ в следующем сезоне.
Удачи команде Ю.Клоппа!.
Во-вторых, то, что это сказал Салах, это хорошо, но хотелось бы такие слова, услышать от главного тренера, что непременно, взбодрит команду, придаст уверенность в очередных матчах.
Надо продолжать бороться в ЛЧ, в АПЛ за место в ЛЧ в следующем сезоне.
Удачи команде Ю.Клоппа!.