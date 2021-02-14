«Мы будем сражаться до конца». Салах обратился к фанатам «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» в твиттере обратился к фанатам клуба после неудачных выступлений «красных» в последних матчах. «Ливерпуль» впервые с 2014 года проиграл 3 игры подряд в рамках АПЛ .

Это был тяжёлый период по многим причинам. Мы чемпионы и будем сражаться как чемпионы до самого конца. Мы не позволим, чтобы этот сезон определялся недавними результатами. Это моё обещание всем вам.