Рэшфорд рассказал, чему он научился под руководством Моуриньо

Нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, что период работы в манчестерском клубе был очень важным для него. Португальский специалист возглавлял «красных дьяволов» с 2016 по 2018 год.

Есть множество разных аспектов, но время, проведенное под руководством Жозе, было для меня большим периодом обучения, и я чувствую, что стал понимать футбол иначе, чем я понимал его до этого.

Это было тяжелое время в моей карьере, но это моменты, которые либо делают вас сильнее, либо ломают вас. Его стиль обучения, возможно, не подходил мне идеально, но он определенно помог мне стать лучше в футбольном и личностном плане.

Если вы можете выиграть со счётом 6:4, выходите и выигрывайте 6:4, но при Жозе мы узнали, что 1:0 — это то же самое, что и 6:4.