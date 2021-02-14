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Рэшфорд рассказал, чему он научился под руководством Моуриньо

14 февраля 2021, 19:27

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, что период работы Жозе Моуриньо в манчестерском клубе был очень важным для него. Португальский специалист возглавлял «красных дьяволов» с 2016 по 2018 год.

Есть множество разных аспектов, но время, проведенное под руководством Жозе, было для меня большим периодом обучения, и я чувствую, что стал понимать футбол иначе, чем я понимал его до этого.

Это было тяжелое время в моей карьере, но это моменты, которые либо делают вас сильнее, либо ломают вас. Его стиль обучения, возможно, не подходил мне идеально, но он определенно помог мне стать лучше в футбольном и личностном плане.

Если вы можете выиграть со счётом 6:4, выходите и выигрывайте 6:4, но при Жозе мы узнали, что 1:0 — это то же самое, что и 6:4.

Напомним, что в матче против «Саутгемптона» Рэшфорд превзошёл легендарного форварда «Манчестер Юнайтед» Эрика Кантона по голам за «красных дьяволов».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 февраля в 20:50
Норм,поржал!
Ice van Reed
Ice van Reed
14 февраля в 19:45, ред.
Выигрывайте такие 1;0 потом за 6 минут вам три забивают, отсылка в матч Лестер-Ливерпуль, 1:0 и 2:0 ничего в АПЛ не решают, отыгрываются и после 0:3, и 0:4
Чойбалсан
Чойбалсан
14 февраля в 19:41
А ещё Жозе научил его, что 6:1 - это то же самое, что 1:0, только уже руководя Тоттенхэмом)
нечитайло
нечитайло
14 февраля в 19:39
Всю жизнь учимся
youtomee
youtomee
14 февраля в 19:36
как из нападающего превратиться в защитника - вот это Жозе умеет объяснять доходчиво, больше ничего нового никто не узнал
sihafazatron
sihafazatron
14 февраля в 19:32
6:4=1:0 ок. что-нибудь еще узнали?))
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