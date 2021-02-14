Ковач: «Одно очко лучше, чем ничего. „Лорьян“ реализовал свои моменты»

Главный тренер «Монако» прокомментировал ничью своей команды в матче 25-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (2:2).

Второй мяч мы забили в добавленное время. Мы играли не так, как в последних матчах. В общем, одно очко лучше, чем ничего.

«Лорьян» играл очень хорошо. Их последние несколько игр показали, что они сейчас на правильном пути. Моя команда не показала того качества, которое было в последнее время. «Лорьян» реализовал моменты, которые у них были.