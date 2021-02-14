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Ковач: «Одно очко лучше, чем ничего. „Лорьян“ реализовал свои моменты»

14 февраля 2021, 19:15
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 2Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьянМатч завершен

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал ничью своей команды в матче 25-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (2:2).

Второй мяч мы забили в добавленное время. Мы играли не так, как в последних матчах. В общем, одно очко лучше, чем ничего.

«Лорьян» играл очень хорошо. Их последние несколько игр показали, что они сейчас на правильном пути. Моя команда не показала того качества, которое было в последнее время. «Лорьян» реализовал моменты, которые у них были.

Напомним, что Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Лорьяном».

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 февраля в 19:58
В этом матче монегаски буквально отскочили. Неужели, Александр Головин в настоящий момент - действительно ключевая фигура в команде? Надеюсь к следующему матчу Александр будет готов выйти на поле и можно будет посмотреть насколько более уверенным будет выглядеть "Монако" с Головиным в составе.
КЭТиК
КЭТиК
14 февраля в 19:46
Всё на руку букмекерам.
Rattlehead
Rattlehead
14 февраля в 19:20, ред.
Семак после ЛЧ: "Одно очко лучше, чем ничего".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 февраля в 19:18
Ничья хороший итог
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