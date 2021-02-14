Сульшер: «Мы не позволим „Манчестер Сити“ забрать титул так рано»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после ничьи с «Вест Бромвичем» (1:1) заявил, что «красные дьяволы» всё ещё остаются в чемпионской гонке. МЮ отстаёт от «Манчестер Сити» на 7 очков, однако «горожане» имеют игру в запасе.
Я сказал, что не следует говорить о нас в плане чемпионской гонки. Но мы не позволим «Манчестер Сити» забрать титул, мы скоро сыграем с ними. Мы не отдадим его так рано.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити» 6 марта в рамках 27-го тура АПЛ.
Ждем дерби, тогда и поговорим.
Всем здоровья.
Ждем дерби, тогда и поговорим.
Всем здоровья.