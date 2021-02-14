Сульшер: «Мы не позволим „Манчестер Сити“ забрать титул так рано»

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14 февраля 2021, 21:15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после ничьи с «Вест Бромвичем» (1:1) заявил, что «красные дьяволы» всё ещё остаются в чемпионской гонке. МЮ отстаёт от «Манчестер Сити» на 7 очков, однако «горожане» имеют игру в запасе.

Я сказал, что не следует говорить о нас в плане чемпионской гонки. Но мы не позволим «Манчестер Сити» забрать титул, мы скоро сыграем с ними. Мы не отдадим его так рано.