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Сульшер: «Мы не позволим „Манчестер Сити“ забрать титул так рано»

14 февраля 2021, 21:15
Вест БромвичЛоготип футбольный клуб Вест Бромвич1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после ничьи с «Вест Бромвичем» (1:1) заявил, что «красные дьяволы» всё ещё остаются в чемпионской гонке. МЮ отстаёт от «Манчестер Сити» на 7 очков, однако «горожане» имеют игру в запасе.

Я сказал, что не следует говорить о нас в плане чемпионской гонки. Но мы не позволим «Манчестер Сити» забрать титул, мы скоро сыграем с ними. Мы не отдадим его так рано.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити» 6 марта в рамках 27-го тура АПЛ.

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Все комментарии
hoper
hoper
15 февраля в 18:40
Дроздам и саблям не фига было очки раздавать.А в дерби как всегда вничью скатают.И МЮ будет держаться за бигфо.Хотя зачем нам ЛЧ непонятно.Чтобы в группе поиграть и всё?
Бубнин
Бубнин
15 февраля в 12:06
"Пусть еще полчаса подождут!"
galem72
galem72
15 февраля в 10:49
И что он сделает? Выпустит Донни на оба тайма или Матича в атаку поставит?

Напоминает речи скрепного МИД'а об ответе зеркальными санкциями Западу.
Bavaria_N
Bavaria_N
15 февраля в 08:33
МЮ купили абонемент на судеек на лет 10 вперед ещё. но даже с левыми пенками и удалениями ничего не смогут сделать.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
15 февраля в 07:55
Так нечего сливать Шеффилду и гонять ничью с Бромом, 5 очков потерял с командами уровня шипа, теперь о чемпионстве говорит.
Rizo1
Rizo1
15 февраля в 06:16
Он походу веник курил в раздевалки до интервью(((
ЮЗИК
ЮЗИК
14 февраля в 22:17
Считай уже позволили
Ice van Reed
Ice van Reed
14 февраля в 22:04
Сульшер: «Мы не позволим „Манчестер Сити“ забрать титул так рано»

Cat01
Cat01
14 февраля в 21:55
Лучше играть чем болтать
ilyafrom
ilyafrom
14 февраля в 21:49
Такое нужно говорить после победы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 февраля в 21:42
Отвлекающий манёвр после ничейки...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
14 февраля в 21:39
Ребёнок машет кулачком...скоро мама домой позовёт)
Igo0rek
Igo0rek
14 февраля в 21:37
Придется разочаровать Сульшера
Leha-ha50
Leha-ha50
14 февраля в 21:36
Шутка с угрозой - это оригинально!!! МЮ потряхивает регулярно, как впрочем и остальных преследователей. Делать такие заявления после невнятных игр, как то - не совсем корректно. Надо уважать соперников, а не угрожать . Бодренькие заявления на табло не повесишь. На поле надо показывать силу , а не на словах.
Ждем дерби, тогда и поговорим.
Всем здоровья.
Van Vanovich
Van Vanovich
14 февраля в 21:33
за эти слова можете получить разгром от МС))
Сантус
Сантус
14 февраля в 21:30
Да,мы такие...не позволим...до 6 марта....)
Q-J-G
Q-J-G
14 февраля в 21:28, ред.
После ничьи с командой аутсайдером, 19 место в турнирной таблице, после недавнего поражения в домашнем матче - 1:2 (20й тур) от ещё одного аутсайдера "Шеффилд Юнайтед", который занимает 20-ое место, заявление главного тренера МЮ-это "пустое "сотрясание воздуха".

Этот тот случай, когда главному тренеру лучше промолчать...
Foxes
Foxes
14 февраля в 21:25
Норвежский клоун!
mihaluch
mihaluch
14 февраля в 21:24
Рано или поздно но позволите.
shlomo
shlomo
14 февраля в 21:19
Выигрывать нужно было, а не вату катать....
beefs
beefs
14 февраля в 21:16
болтун вы Оле-Гуннар Сульшер ..
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