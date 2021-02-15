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В «Фиорентине» удивлены, что массажист Кокорина прилетел в Италию

15 февраля 2021, 16:07

Массажист Сергей Колесников, давно работающий с форвардом Александром Кокориным, может вернуться в Россию.

Сообщается, что в «Фиорентине» были удивлены прилётом Колесникова в Италию. «Фиалки» могут не допустить его к работе с 29-летним футболистом. В клубе считают, что в услугах Колесникова нет необходимости.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
15 февраля в 20:17
Недолго музыка играла.
311
311
15 февраля в 19:43
Жителей Европы не должно напрягать столь тесное сотрудничество мужика и его массажиста!)
112910415
112910415
15 февраля в 19:12
самого Кокорина обижают ?!
порт
порт
15 февраля в 18:21
Это ещё только начало ваших удивлений. Толи ещё будет.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
15 февраля в 17:45
Итальянцы лишают человека заработка)
STVA 1
STVA 1
15 февраля в 17:26
Нажили геморрой)
ЮЗИК
ЮЗИК
15 февраля в 17:07
Всё своё возит с собой
Брулин
Брулин
15 февраля в 17:00
И правильно делает Фиорентина, какой-то псевдомассажист приехал с Кокориным кальян курить, гоните его нафик.
Ironigor
Ironigor
15 февраля в 16:42
Это Любовь 💘 !!!
izrafel
izrafel
15 февраля в 16:41
Оооо... они еще не знакомы с его другом...скоро приедет в гости...
Cat01
Cat01
15 февраля в 16:28
Скоро прилетит его друг Мамаев
Futurista
Futurista
15 февраля в 16:27
Дайте массажисту заработать...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
15 февраля в 16:25
Просто у него в чемодане два пакетика травы, 75 ампул мескалина....
shlomo
shlomo
15 февраля в 16:23
Ну ...это еще только начало истории: "Невероятные приключения Россиянина в Италии..."...
makkie
makkie
15 февраля в 16:21
Ахах, помнится этот Колесников и в Спартак лез, порываясь работать с Кокориным.
А потом обвинял медштаб команды, что те мешают ему с этим.
Вот посмотрим теперь на действия Фиорентины.
beefs
beefs
15 февраля в 16:20
ну и дела...
Q-J-G
Q-J-G
15 февраля в 16:11
В "Фиорентине" ещё много раз будут удивляться тому, что имеет отношение к Кокорину....
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