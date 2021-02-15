В «Фиорентине» удивлены, что массажист Кокорина прилетел в Италию

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15 февраля 2021, 16:07

Массажист Сергей Колесников, давно работающий с форвардом , может вернуться в Россию.

Сообщается, что в «Фиорентине» были удивлены прилётом Колесникова в Италию. «Фиалки» могут не допустить его к работе с 29-летним футболистом. В клубе считают, что в услугах Колесникова нет необходимости.