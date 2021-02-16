Кейн хочет, чтобы Моуриньо остался в «Тоттенхэме»

«Тоттенхэм» показывает неуверенную игру под руководством Жозе Моуриньо в последних матчах.
«Шпоры» выиграли лишь один из последних пяти матчей, опустившись на 9-е место в АПЛ, а будущее португальского наставника в лондонском клубе находится под угрозой.
Как сообщает источник со ссылкой на Football Insider, нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн в разговоре со своими друзьями заявил, что полностью поддерживает Моуриньо. Форвард верит, что «шпоры» смогут выигрывать трофеи под руководством португальца.
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Возникает вопрос, какие цели преследует Ж.Моуриньо, возглавляя команды с июня 2013 года и по сей день... (июнь-2013 год-второе пришествие Ж.Мориньо в "Челси")
Февраль-2021 год, успехи команды, под руководством Ж.Моуриньо-не радуют...!
Очередное увольнение, с выплатой очередной неустойки...?
Возникает вопрос, какие цели преследует Ж.Моуриньо, возглавляя команды с июня 2013 года и по сей день... (июнь-2013 год-второе пришествие Ж.Мориньо в "Челси")