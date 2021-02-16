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Кейн хочет, чтобы Моуриньо остался в «Тоттенхэме»

16 февраля 2021, 11:17

«Тоттенхэм» показывает неуверенную игру под руководством Жозе Моуриньо в последних матчах.

«Шпоры» выиграли лишь один из последних пяти матчей, опустившись на 9-е место в АПЛ, а будущее португальского наставника в лондонском клубе находится под угрозой.

Как сообщает источник со ссылкой на Football Insider, нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн в разговоре со своими друзьями заявил, что полностью поддерживает Моуриньо. Форвард верит, что «шпоры» смогут выигрывать трофеи под руководством португальца.

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Q-J-G
Q-J-G
16 февраля в 11:50
2015 год-декабрь, уволен с поста главного тренера-"Челси", 2018 год-декабрь, уволен с поста главного тренера-МЮ, как в первом, так и во втором случае, Ж.Моуриньо был уволен, по инициативе руководства "Челси", МЮ, с выплатой компенсации, за досрочное расторжение контракта, по инициативе руководства..!

Февраль-2021 год, успехи команды, под руководством Ж.Моуриньо-не радуют...!
Очередное увольнение, с выплатой очередной неустойки...?

Возникает вопрос, какие цели преследует Ж.Моуриньо, возглавляя команды с июня 2013 года и по сей день... (июнь-2013 год-второе пришествие Ж.Мориньо в "Челси")
КЭТиК
КЭТиК
16 февраля в 11:42
А по результатам тренера надо убирать.
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
16 февраля в 11:33
Да и не Кейну решать))
Q-J-G
Q-J-G
16 февраля в 11:27
Главный вопрос в том, хочет ли - Ж.Моуриньо остаться в "Тоттенхэме"...???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 11:18
Нафик он там нужен...
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