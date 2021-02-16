Кейн хочет, чтобы Моуриньо остался в «Тоттенхэме»

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16 февраля 2021, 11:17

«Тоттенхэм» показывает неуверенную игру под руководством в последних матчах.

«Шпоры» выиграли лишь один из последних пяти матчей, опустившись на 9-е место в АПЛ , а будущее португальского наставника в лондонском клубе находится под угрозой.

Как сообщает источник со ссылкой на Football Insider, нападающий «Тоттенхэма» в разговоре со своими друзьями заявил, что полностью поддерживает Моуриньо. Форвард верит, что «шпоры» смогут выигрывать трофеи под руководством португальца.