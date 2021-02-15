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«Тоттенхэм» не намерен увольнять Моуриньо

15 февраля 2021, 12:22

Руководство «Тоттенхэма» не планирует увольнять наставника команды Жозе Моуриньо.

На данный момент лондонцы занимают 9 место в АПЛ с 36 очками. Отмечается, что в контракте португальца (до лета 2023 года) нет условий расторжения.

«Шпоры» пропустили 8 голов в последних двух матчах, что никогда не случалось с командами Моуриньо.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
16 февраля в 21:58
Жозе входя в кабинет Леви,не стал парковать автобус,а сразу приступил к аттаке: У меня - начинает загинать пальцы,- столько то трофеев,а у вас господин сколько?
Wolverhampton
Wolverhampton
15 февраля в 16:16
Это ж здорово!
Брулин
Брулин
15 февраля в 15:14
Когда такое начинают писать. Типа всё равно, всё пучком, верим тренеру. Завтра тренер не может в тренерскую попасть - замки сменили, а про увольнение из тех же газет и узнает.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
15 февраля в 14:21
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Q-J-G (раскрыть)
    15 февраля в 14:02
    вроде было сказано, что нет условий расторжения, но так ли это, неизвестно.
    Loko57
    Loko57
    15 февраля в 13:15
    Что-то "Номер один" не справляется.
    Karkaz
    Karkaz
    15 февраля в 12:58
    Сто процентов Маур напел про то, сколько Клоппу потребовалось, чтобы стать чемпионом, мол вот и мне дайте столько времени.
    Q-J-G
    Q-J-G
    15 февраля в 12:33
    Главный вопрос в том, обрадовался или расстроен Ж.Моуриньо, узнав, что руководство "Тоттенхэм" не намерены его увольнять....

    Что больше хочет Ж.Моуриньо, продолжать быть главным тренером команды или получить очередную, третью по счёту, неустойку за расторжение контракта по инициативе руководства команды... И это без иронии, без сарказма по этому поводу...
    drug01
    drug01
    15 февраля в 12:31
    Надо дать возможность работать
    ТТ
    ТТ
    15 февраля в 12:27
    Маур в последнее время зарабатывает не на контрактах,а на расторжении контрактов!
    youtomee
    youtomee
    15 февраля в 12:25
    конечно, там неустойка пойди как пол команды получает...
    КЭТиК
    КЭТиК
    15 февраля в 12:24
    Будут ждать ещё одну серию поражений.
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