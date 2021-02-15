«Тоттенхэм» не намерен увольнять Моуриньо

Руководство «Тоттенхэма» не планирует увольнять наставника команды Жозе Моуриньо.
На данный момент лондонцы занимают 9 место в АПЛ с 36 очками. Отмечается, что в контракте португальца (до лета 2023 года) нет условий расторжения.
«Шпоры» пропустили 8 голов в последних двух матчах, что никогда не случалось с командами Моуриньо.
Что больше хочет Ж.Моуриньо, продолжать быть главным тренером команды или получить очередную, третью по счёту, неустойку за расторжение контракта по инициативе руководства команды... И это без иронии, без сарказма по этому поводу...
Что больше хочет Ж.Моуриньо, продолжать быть главным тренером команды или получить очередную, третью по счёту, неустойку за расторжение контракта по инициативе руководства команды... И это без иронии, без сарказма по этому поводу...