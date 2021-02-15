«Тоттенхэм» не намерен увольнять Моуриньо

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15 февраля 2021, 12:22

Руководство «Тоттенхэма» не планирует увольнять наставника команды .

На данный момент лондонцы занимают 9 место в АПЛ с 36 очками. Отмечается, что в контракте португальца (до лета 2023 года) нет условий расторжения.

«Шпоры» пропустили 8 голов в последних двух матчах, что никогда не случалось с командами .