Месси 13-й сезон подряд забил 20+ голов за «Барселону»

1613508943

16 февраля 2021, 23:55

«Барселона» и ПСЖ (1:1, перерыв) встречаются в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 27-й минуте форвард каталонской команды реализовал пенальти, который заработал хавбек «Барсы» Френки де Йонг.

Для Лионеля это 20-й гол во всех турнирах этого сезона. Таким образом, он в 13-й раз подряд достиг отметки в 20 и более забитых мячей за сезон.

15 голов были забиты в Ла Лиге, 4 – в Лиге чемпионов, 1 – в Кубке Испании.