Месси 13-й сезон подряд забил 20+ голов за «Барселону»

«Барселона» и ПСЖ (1:1, перерыв) встречаются в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 27-й минуте форвард каталонской команды Лионель Месси реализовал пенальти, который заработал хавбек «Барсы» Френки де Йонг.
Для Лионеля это 20-й гол во всех турнирах этого сезона. Таким образом, он в 13-й раз подряд достиг отметки в 20 и более забитых мячей за сезон.
15 голов были забиты в Ла Лиге, 4 – в Лиге чемпионов, 1 – в Кубке Испании.
Когда надо Месси - просто НУЛЬ.
Все позорные вылеты с ЛЧ - даже писать не хочется...
Когда надо Месси - просто НУЛЬ.
Все позорные вылеты с ЛЧ - даже писать не хочется...
Всем здоровья.
Всем здоровья.