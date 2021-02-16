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Месси 13-й сезон подряд забил 20+ голов за «Барселону»

16 февраля 2021, 23:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Барселона» и ПСЖ (1:1, перерыв) встречаются в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 27-й минуте форвард каталонской команды Лионель Месси реализовал пенальти, который заработал хавбек «Барсы» Френки де Йонг.

Для Лионеля это 20-й гол во всех турнирах этого сезона. Таким образом, он в 13-й раз подряд достиг отметки в 20 и более забитых мячей за сезон.

15 голов были забиты в Ла Лиге, 4 – в Лиге чемпионов, 1 – в Кубке Испании.

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Все комментарии
амурец
амурец
17 февраля в 03:01
даже в такой провальной игре нашли зацепку похвалить Месси
УЕСКА
УЕСКА
17 февраля в 01:41
Месси молодец. Даже в такой мертвой Барсе умудряется столько забивать.
Mangur
Mangur
17 февраля в 01:18
    Василий 50
    Василий 50
    17 февраля в 01:11
    Опять сегодня ходил пешком
    raulmadrid_007
    raulmadrid_007
    17 февраля в 01:08
    Такие голы - могут и 70 летние деды забивать - фейковая стата.
    Когда надо Месси - просто НУЛЬ.

    Все позорные вылеты с ЛЧ - даже писать не хочется...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 февраля в 01:01, ред.
    Думаю , что сегодняшний гол ни Месси , ни болельщикам удовлетворения не принес. В целом у Барселоны изначально было мало шансов, что в общем то и подтвердилось. Очень сырая пока команда, много молодых , много балласта. Победа ПСЖ вполне заслуженная. Килиан затерзал оборону Барсы.
    Всем здоровья.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    17 февраля в 00:57
    Месси красавчик, но в настоящий момент возможно новая молодая суперзвезда мирового футбола бесцеремонным хет-триком сбивает корону с головы престарелого заслуженного пенсионера в его собственном дворце.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 февраля в 00:30
    И уже летят ПСЖ 1-3
    Cat01
    Cat01
    17 февраля в 00:27
    Но для победы этого мало
    Q-J-G
    Q-J-G
    17 февраля в 00:01
    С игры забивать некому, был Суарес, который мог забить с игры, но Суарес, как оказалось, Куману не нужен...Защиты нет, "проходной двор". Мрачно всё, беспросветно...
    Q-J-G
    Q-J-G
    16 февраля в 23:56
    С пенальти, не с игры...
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