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СМИ опубликовали жёсткий диалог Пике и Гризманна при счёте 1:1

17 февраля 2021, 03:15
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и нападающий «сине-гранатовых» Антуан Гризманн вступили в перепалку на 38-й минуте домашнего матча с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4). Пике в жёсткой форме призвал партнёров больше владеть мячом, а Гризманн попросил одноклубника быть спокойнее.

— ***** ради всего святого, давайте больше контролировать мяч. Черт возьми! Давайте! Чёртов контроль мяча!

— Успокойся, Жери, перестань кричать.

— Чёрт побери, Гриззи, ****** ******.

— Пошёл ты *****!

— Нет, ты пошёл *****! Нам тяжело, и это длится уже как пять минут.

— Не кричи.

— *******, мы тут бегаем как сумасшедшие.

— Я тоже бегаю.

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Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
18 февраля в 11:26
также дело в тренере, а этим, с позволения сказать футболистам /денежным мешкам/, нужна перезагрузка моральная, их всё устраивает, зачем им играть? А Куман сверхтолерантный голландец. Вот, например, Фергюсон их всех бы там разогнал, мог бы в того же Месси бутсой бросить, в порядке вещей. Это всё тренерские уловки. Но где ж его, Фергюсона взять. А сейчас они там, как бы точнее сказать - оборзели окончательно уже, видно по лицам их даже. Но насчёт ПСЖ не уверен, что уже всё ясно ) было уже. Барселона на одну игру может собраться, под давлением общественного мнения, а потом опять начнут дурака валять.
Ikarus74
Ikarus74
17 февраля в 17:34, ред.
Пока муж Шакиры будет присутствовать в команде, Барса ещё не раз облажается. Разгрома конечно не ожидал, но когда увидел пике в старте уже знал что Барса проиграет. Я удивляюсь спортивным директорам барсы, уже сколько лет нужен топовый ЦЗ, а они это бревно длинное держат. Всю карьеру выезжал на чужих плечах Пуйоль, Рамос, Маскерано. И Делигта из-за этого кюа упустили. Бесят уже эти обречённые глаза после пропущенных голов. Гнать саманными тряпками любителя старушек. Полностью вина Кумана, Мингеса и Пьянич должны были играть в старте, де йонг с Ленгле в ЦЗ. Неужели он думал что без Нея и ДиМы Париж будет слабым в атаке? Ней только тормозит Мбаппе-Монстра.
juvenale
juvenale
17 февраля в 12:31
мда и это пике говорит))))
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
17 февраля в 10:10
Ключевое слово : бегаем ..... за чьей-то ж...пой?
cska1948
cska1948
17 февраля в 09:52
Если бы сейчас опубликовали диалог Горлуковича со своими нападающими в подобной ситуации, то на его фоне этот диалог игроков Барсы выглядел бы невинным разговором о погоде двух джентльменов.
goalaktika
goalaktika
17 февраля в 09:50, ред.
Только я или многие пытались прочесть диалог отборным русским матом?)))
cska1948
cska1948
17 февраля в 09:46
Как в песне поётся: "Ну и что же тут криминального?"
Рабочий диалог между игроками одной команды.
Caniggia
Caniggia
17 февраля в 09:39
В Барсе явный разлад внутри коллектива, нет нужного положительного микроклимата, разряженной атмосферы. Игроки на взводе, на срыве. Здесь нужен авторитетный и сильный тренер-псхолог, способный разрядить обстановку и успокоить ребят. Такими качествами в совершенстве владеют Клопп, Хиддинк, Гвардиола, Анчелотти и другие великие наставники, но Куман вряд ли. Он скорее наблюдатель, пусть, типа, сами разбираются, хоть поубивают друг друга, как будет, так и будет. А команде нужен человек, которого бы все уважали и прислушивались. Ну и на всём этом негативном фоне логичные 1-4. Барса, на выход!
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
17 февраля в 08:41
Похоже на новую песню Шакиры )))
Эльдиев Турпал
Эльдиев Турпал
17 февраля в 08:39
    Рукалицо
    Рукалицо
    17 февраля в 08:15
    Твиттерист вспомнил эпоху Гладиолуса с 2000000 пасов за матч, но он забыл, что там было кому держать мяч.
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne
    17 февраля в 08:14
    Твою мать, а ну иди сюда.... 😂
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    17 февраля в 07:36
    Эти парни явно насмотрелись фильмов с переводом Гаврилова)
    112910415
    112910415
    17 февраля в 06:23
    разладился механизм, от слова совсем !
    КЭТиК
    КЭТиК
    17 февраля в 05:33
    Вот потому и проиграли, что согласия нет
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    17 февраля в 04:20, ред.
    короче хватило минут 25, чтобы увидеть, что такое нынешняя Барселона /вообще ими не интересуюсь, и не интересовался, но раз уж показывали/, так вот, Куман вообще не при делах. Он может быть манекеном. Может там какой-нибудь пиджачный бренд рекламировать. Только не тренировать. Это сборище денежных мешков его не воспринимает. Вот был бы у них тренер Овчинник /Валерий который Овчинников/, например, из Нижнего Тагила, вот тогда бы был другой разговор, бегали бы как заводные и разговаривать им вот так, между собой, было бы некогда. Так что всё там ясно.
    Сантус
    Сантус
    17 февраля в 03:43
    Ну да,все бегали как сумасшедшие...Один Месси в Барсе умный-он ходил...
    allemz II
    allemz II
    17 февраля в 03:39
    Устал бегать, завершай карьеру. Одни пешеходы в Барсе.
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