СМИ опубликовали жёсткий диалог Пике и Гризманна при счёте 1:1

Защитник «Барселоны» и нападающий «сине-гранатовых» вступили в перепалку на 38-й минуте домашнего матча с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4). Пике в жёсткой форме призвал партнёров больше владеть мячом, а Гризманн попросил одноклубника быть спокойнее.

— ***** ради всего святого, давайте больше контролировать мяч. Черт возьми! Давайте! Чёртов контроль мяча!

— Успокойся, Жери, перестань кричать.

— Чёрт побери, Гриззи, ****** ******.

— Пошёл ты *****!

— Нет, ты пошёл *****! Нам тяжело, и это длится уже как пять минут.

— Не кричи.

— *******, мы тут бегаем как сумасшедшие.

— Я тоже бегаю.