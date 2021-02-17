СМИ опубликовали жёсткий диалог Пике и Гризманна при счёте 1:1

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и нападающий «сине-гранатовых» Антуан Гризманн вступили в перепалку на 38-й минуте домашнего матча с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4). Пике в жёсткой форме призвал партнёров больше владеть мячом, а Гризманн попросил одноклубника быть спокойнее.
— ***** ради всего святого, давайте больше контролировать мяч. Черт возьми! Давайте! Чёртов контроль мяча!
— Успокойся, Жери, перестань кричать.
— Чёрт побери, Гриззи, ****** ******.
— Пошёл ты *****!
— Нет, ты пошёл *****! Нам тяжело, и это длится уже как пять минут.
— Не кричи.
— *******, мы тут бегаем как сумасшедшие.
— Я тоже бегаю.
Рабочий диалог между игроками одной команды.
Рабочий диалог между игроками одной команды.