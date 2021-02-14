Любимые, что вдохновляют Роналду, Симеоне, Месси и Зидана. Главные пары мирового футбола

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сегодня, 19:00

О ярких дуэтах в день святого Валентина – на «Соккер.ру».

Дэвид и Виктория Бекхэм

Тут не только пара, но и партнеры по бизнесу. Состояние семьи Бекхэмов в районе полумиллиарда долларов. Неплохо для хавбека, что давно завершил карьеру. Пандемия нарушила планы Дэвида по завоеванию МЛС с «Интером» из Майами, но эта история только начинается.

Впрочем, у этой пары хватало испытаний. Виктория, похоже, прощала Бекхэма походы налево, но это взрослые люди и сами разберутся, как им лучше жить. А Дэвид стал проектом Адамс. Муж играет в футбольный менеджмент, а жена занимается пока неудачной инвестицией в модный бизнес – годами терпят убытки. Но доходы тоже есть.

Роналду и Джорджина Родригес

Фрик, что обожает все контролировать, благосклонно относится к аргентинке с испанскими корнями. У Роналду с подругой общая дочь, первый ребенок Криштиану из четырех не от суррогатной матери. Говорят, они даже тайно поженились в Марокко в 2019-м, чтобы не злить маму Криштиану, что с невесткой не дружит.

Мама и сестра Роналду – непростые женщины, Джорджина как разведчик в тылу врага, ей приходится находить общий язык со сложными людьми. Но девушка справляется, не стала очередной пассией на пару лет. Превращается в маму для всех детей Криштиану, что тот ценит. И во время пандемии пара стала ближе, португалец торчал дома, а нарушает режим как раз, чтобы отдохнуть с любимой.

Икер и Сара Карбонеро

Ух, непростые выдались годы в жизни известной испанской пары. Но Касильяс пережил инфаркт и сейчас ищет себя в новой профессии – в декабре его назначили в руководство «Реала», а до этого планировал воевать за пост президента Королевской федерации футбола Испании. Раз Икер ушел в работу, значит, Саре стало лучше, насколько это возможно.

У известной телеведущей обнаружили рак, но операция прошла успешно, хотя в начале года снова была в больнице на время. Но выглядит свежо, активно ведет свою страницу, воспитывает сыновей Мартина и Лукаса. Поскольку Сара с Икером творческие ребята, то у них нет свежих банальных совместных фото. Зато есть поздравления друг друга с днем рождения.

Месси и Антонелла Рокуццо

Скорее всего, в семье главнее жена, причем за внешностью учительницы прячется жесткая дама. Антонелла – юношеская любовь Лионеля, отказывала аргентинцу в замужестве годами. Свадьбу сыграли в 2017-м, когда у пары уже было двое сыновей из трех. Жаль лишь, что Антонелла не вмешивается в футбольные дела мужа…

Стоило уйти из «Барселоны» раньше, как сам форвард хотел, спас бы клуб финансово. Но Рокуццо деловые вопросы доверяет свекру, а ей самой важно, чтобы Месси был послушным в быту. Отказы от свадьбы связывали с ревностью Антонеллы. Лионель боялся коснуться женщин, с которыми фотографировался, а скандалы вспыхивали каждый раз, когда Месси писали фигуристые модели.

Зидан и королева Вероника

Все мужчины в семье Зидан соглашаются, что Вероника – королева франко-испанского клана. Она решала, переберется ли Зинедин из «Ювентуса» в «Реал» как игрок. Выбирала и обставляла дом под Мадридом (француз настоял лишь на печи для пиццы, которую ему готовит специальный шеф-повар). Также жена сначала одобрила решением уйти из «Реала», а потом передумала.

От Вероники многое зависит в карьере мужа. Например, выбор сборной Франции, ведь в таком случае Зинедин будет больше времени проводить с дамой, что любит посещать музеи и оперу – отсюда поездки Зидана в Россию. Но впереди перемены, дети выросли, а мнение супруги по-прежнему важно. Зидан из тех мужей, что ходят на шопинг и ждут супругу в бутике с сумочками.

Пике и Шакира Риполь

Не так давно разыграли Супер Боул по американскому футболу, и в сети вспоминали выступление Шакиры в одном из прежних финалов, ведь зажигать крошечная колумбийка любит и умеет. У нее с Пике бурная история отношения. Младший на десять лет Жерар увел певицу у сына экс-президента Аргентины. Футболист флиртовал с Шакирой на съемках гимна ЧМ -2010, слово за слово…

Через три года у пары родился первый сын – Милан, потом второй – Саша. Шакира использует ту же тактику поведения с Пике, что Антонелла. Спустя почти 10 лет отношений они не женаты, колумбийка считает, что так сохраняет интерес молодого партнера к себе. Ссорились, расходились, мирились, но в интервью называют друг друга «муж» и «жена». Плюс вместе ведут бизнес, которым Пике заинтересовался благодаря Шакире.

Симеоне и Карла Перейра

У пятидесятилетнего Диего есть взрослые дети, ведь двадцать лет прожил с Каролиной Бальдини – воспитали троих сыновей. Но разошлись, и теперь Симеоне называет новую жену Карлу своим ангелом-хранителем. Жесткие на вид люди бывают романтиками, и аргентинец именно такой. В полтинник у него дома две маленькие дочери – Франческа и Валентина.

Симеоне в отличной физической форме, ведь надо соответствовать красотке жене, что на 16 лет младше. Кстати, Карла, хоть и родилась в Аргентине, давно живет в Испании, так что решение остаться в «Атлетико» — и ее авторства, ведь в Англии она себе работу на ТВ не нашла бы. Карла — актриса и модель, вместе с Диего с 2014-го года. Через два года у них родилась первая дочь, два года назад – вторая.

Личная жизнь прямо влияет на игру в футбол?

Безусловно. Бразилец Роналдо говорил, что секс был его топливом для голов, а Гвардиола запрещает игрокам заниматься им после полуночи. Порой смотришь на молодого потухшего игрока, а не знаешь, что поссорился с девушкой и поэтому сбавил. А вот семейные парни с детьми могут быть взрослее не по годам, как Фоден, что в 18 лет стал отцом.

В дни расставаний или сразу после свадьбы у игроков часто меняется форма на поле, нередко в худшую сторону. А скауты всегда смотрят на жен и подруг футболистов. Существует сексистский стереотип, что рядом с альфа-новичком должна быть писаная красавица, а если нет – не заиграет, тюфяк. Бред, конечно, совсем не во внешности дело.

А вот характеры любимых на человека влияют точно. Подруги известных тренеров и футболистов их вдохновляют. Роналду, если бы не обзавелся детьми и младшей на восемь лет невестой, жил иначе. Мог сбавить в 36 лет, меняй моделей раз в неделю. Месси – домашний человек, ему важны сыновья и жена, чтобы не быть в прострации после поражений.

Симеоне стал еще круче, ведь хочет оставаться молодым ради дочерей и жены. Базовые инстинкты работают, так что в день влюбленных отмечаем женщин, влияющих на футбол. Без их понимания и поддержки для многих в списке все могло сложиться иначе. Тот же Роналдиньо прослужил бы футболу дольше, жди его дома жена в стиле Виктории Бекхэм или Антонеллы Рокуццо.

Тренеры всегда оценивают подруг футболистов, иногда нанимают частных детективов, чтобы раскопать информацию – Гвардиола оплачивал слежку за Пике, ведь верят, что и голова, и шея в семье часто жена.