«Легенды». Смолов опубликовал фото с Мамаевым

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15 февраля 2021, 22:41

Нападающий московского «Локомотива» на своей странице в инстаграме опубликовал совместную фотографию с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

«Легенды», — подписал фото Смолов.

Недавно появлялась информация, согласно которой «Локомотив» рассматривает вариант продажи Смолова летом этого года.