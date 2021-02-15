«Легенды». Смолов опубликовал фото с Мамаевым

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов на своей странице в инстаграме опубликовал совместную фотографию с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.
«Легенды», — подписал фото Смолов.
Недавно появлялась информация, согласно которой «Локомотив» рассматривает вариант продажи Смолова летом этого года.
Первые легедны волшебства 😂😂😂
Азмун и Дзюба и пошло 😂
Лгпт в Рпл 😂😂😂
Первые легедны волшебства 😂😂😂
Азмун и Дзюба и пошло 😂
Лгпт в Рпл 😂😂😂
Ну все ясно с ними и уже давно. Волшебство 😂😂😂
Ну все ясно с ними и уже давно. Волшебство 😂😂😂