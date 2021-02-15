ГлавнаяНовости

«Легенды». Смолов опубликовал фото с Мамаевым

15 февраля 2021, 22:41

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов на своей странице в инстаграме опубликовал совместную фотографию с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

«Легенды», — подписал фото Смолов.

Недавно появлялась информация, согласно которой «Локомотив» рассматривает вариант продажи Смолова летом этого года.

Все новости
Де Хеа пропустит матч с «Ман Сити» в связи с рождением дочери
Вчера, 19:09 Комментарии10
Мюллер во время двухнедельного карантина жил в подвале собственного дома
Вчера, 14:07 Комментарии8
Полоз во второй раз стал отцом
03 марта Комментарии5
Акинфеев в третий раз стал отцом
02 марта Комментарии18
«Вспомнили старое». Карпин встретился с Радимовым
01 марта ФотоКомментарии5
Эвра в костюме Бэтмена, футбол в космосе и падение Оуэна. Лучшее из Сети
01 мартаЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dalex83
dalex83
16 февраля в 20:19
Кам бэк Российского футбола 😂😂😂
Первые легедны волшебства 😂😂😂
Азмун и Дзюба и пошло 😂
Лгпт в Рпл 😂😂😂
dalex83
dalex83 ответ Loko57 (раскрыть)
16 февраля в 20:18
Азмун и Дзюба не лучше 😂😂😂
dalex83
dalex83
16 февраля в 20:17
Ещё один волшебный дует 😂😂😂
Loko57
Loko57
16 февраля в 15:53
Какие легенды... Сидят два гопника!
Оновтун
Оновтун
16 февраля в 12:00
Легендарное убожество на первом плане
Grabovsky
Grabovsky
16 февраля в 10:11
Боже какие вы легенды. До легенд вам уже не судьба.
galem72
galem72
16 февраля в 10:07, ред.
Не фотке не хватает полторашки, семян, барсетки и восьмиклинок. И подписать её нужно было "чё-каво?!"
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
16 февраля в 09:56
Какой же мусор у Феди в голове.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 февраля в 08:52
Два ходячих гобелена . С их татушками им место на стене какого-нибудь замка в Англии .)))
Caniggia
Caniggia ответ LOpp (раскрыть)
16 февраля в 08:19
Сидят ждут легенду Фиорентины.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
16 февраля в 06:16
Ну такой простой парень Федя... уж не дурак ли???)
dalex83
dalex83
16 февраля в 02:11
В день святого Валентина 😂😂😂
Ну все ясно с ними и уже давно. Волшебство 😂😂😂
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 февраля в 00:24
РПЛ- Российское Первенство Легенд....
Tostao
Tostao
16 февраля в 00:17
Безтрофейные легенды. Татуированные пустышки.
LOpp
LOpp
15 февраля в 23:25
Легенда Бутырки и легенда Сельты
drug01
drug01
15 февраля в 23:18
Друзья всегда вместе...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
15 февраля в 23:15
Кокорина в этой компашке не хватает
stanichnik
stanichnik ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 февраля в 23:10
"Легенды"!? - Хорошо, что хоть не "Авторитеты"
Q-J-G
Q-J-G
15 февраля в 23:06
Вызывает сомнение тот факт, что Смолов знает истинное значение слова - Легенда....
Дрогба0707
Дрогба0707
15 февраля в 22:55
Угарает над клавиатуршиками🤣
ТТ
ТТ
15 февраля в 22:55
Он серьезно так думает ?😝
STVA 1
STVA 1
15 февраля в 22:55
Глупость бывает двух родов: молчаливая и болтливая. О. де Бальзак
beefs
beefs
15 февраля в 22:44
два друга, два зека...
Leha-ha50
Leha-ha50
15 февраля в 22:44
Легенды чего - это вопрос??? Легенды тату???
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100