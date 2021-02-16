Укус соперника за живот, Тевес в семейках и коневод Рамос. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Накануне прошёл День святого Валентина, не будем выкладывать кучу однообразных фото, покажем лишь самые оригинальные.
Форвард ПСЖ Неймар признался в любви самому себе.
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк выложил вот такое видео в честь праздника:
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поучаствовал в необычной фотосессии со своей женой.
Защитник «Реала» Марсело, вероятно, очень весёлый родитель. Накануне у его дочки был день Рождения.
Легенда «Аякса» Эдвин ван дер Сар навестил родственников в Ворхауде. Там люди катаются на коньках по замерзшей реке, чем и воспользовались наши герои.
Бывший форвард МЮ Карлос Тевес особо не заморачивается для фотографий со своей семьей.
Милота дня:
Жена и сын форварда «Сассуоло» Доменико Берарди.
Капитан «Реала» Серхио Рамос, оказывается, любит лошадей.
Девушка дня:
Виолетта, подруга полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
Бывшие игроки сборной Бразилии Маркус Ассунсао и Кафу подсели теперь на другой вид спорта.
В третьей лиге Германии бывает очень весело. Вот такой гол забил накануне Филлип Тиетц в матче «Вехен» — «Теркгючу».
А вот такая красота залетела в матче женских команд «Манчестер Сити» и МЮ.
Сможете найти всех игроков на поле? Момент из недавнего матча чемпионата Польши между «Шленском» и «Вислой».
Вот так бросает ауты Надер Мохаммади в чемпионате Ирана.
Неординарный случай произошел в Индии. В одном из эпизодов игрок укусил соперника за бок! Правда, сам он это отрицает. Виновником оказался 31-летний испанец Эду Бедиа.
Любопытно, что забитые голы Бедиа посвящает своей собаке.
Этот фанат «Ромы» стал бы кумиром всех болельщиков «волков», если бы его выпустили на поле!
В футбол, оказывается, можно играть и на роликах.
Самые длительные перелёты в мировом футболе.
Если вам иногда бывает стыдно за свои поступки, то просто посмотрите это видео с участием форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
У полузащитника «Ювентуса» Уэстона МакКенни хотели взять интервью на итальянском языке. Реакция американца бесподобна.
Вы уже подкачались к лету? Берите пример с бывшего игрока «Баварии» Зе Роберто!
Любите футбол!