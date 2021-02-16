Укус соперника за живот, Тевес в семейках и коневод Рамос. Лучшее из Сети

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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Накануне прошёл День святого Валентина, не будем выкладывать кучу однообразных фото, покажем лишь самые оригинальные.

Форвард ПСЖ Неймар признался в любви самому себе.

Полузащитник «Локомотива» выложил вот такое видео в честь праздника:

Нападающий «Баварии» поучаствовал в необычной фотосессии со своей женой.

Защитник «Реала» Марсело, вероятно, очень весёлый родитель. Накануне у его дочки был день Рождения.

Легенда «Аякса» навестил родственников в Ворхауде. Там люди катаются на коньках по замерзшей реке, чем и воспользовались наши герои.

Бывший форвард МЮ особо не заморачивается для фотографий со своей семьей.

Милота дня:

Жена и сын форварда «Сассуоло» Доменико Берарди.

Капитан «Реала» , оказывается, любит лошадей.

Девушка дня:

Виолетта, подруга полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

Бывшие игроки сборной Бразилии и Кафу подсели теперь на другой вид спорта.

В третьей лиге Германии бывает очень весело. Вот такой гол забил накануне в матче «Вехен» — «Теркгючу».

А вот такая красота залетела в матче женских команд «Манчестер Сити» и МЮ .

Сможете найти всех игроков на поле? Момент из недавнего матча чемпионата Польши между «Шленском» и «Вислой».

Вот так бросает ауты Надер Мохаммади в чемпионате Ирана.

Неординарный случай произошел в Индии. В одном из эпизодов игрок укусил соперника за бок! Правда, сам он это отрицает. Виновником оказался 31-летний испанец Эду Бедиа.

Любопытно, что забитые голы Бедиа посвящает своей собаке.

Этот фанат «Ромы» стал бы кумиром всех болельщиков «волков», если бы его выпустили на поле!

В футбол, оказывается, можно играть и на роликах.

Самые длительные перелёты в мировом футболе.

Если вам иногда бывает стыдно за свои поступки, то просто посмотрите это видео с участием форварда дортмундской «Боруссии» .

У полузащитника «Ювентуса» хотели взять интервью на итальянском языке. Реакция американца бесподобна.

Вы уже подкачались к лету? Берите пример с бывшего игрока «Баварии» !

Любите футбол!