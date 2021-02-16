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Укус соперника за живот, Тевес в семейках и коневод Рамос. Лучшее из Сети

сегодня, 10:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Неймар
Неймар
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Накануне прошёл День святого Валентина, не будем выкладывать кучу однообразных фото, покажем лишь самые оригинальные.

Форвард ПСЖ Неймар признался в любви самому себе.

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Защитник «Реала» Марсело, вероятно, очень весёлый родитель. Накануне у его дочки был день Рождения.

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Девушка дня:

Виолетта, подруга полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

Бывшие игроки сборной Бразилии Маркус Ассунсао и Кафу подсели теперь на другой вид спорта.

В третьей лиге Германии бывает очень весело. Вот такой гол забил накануне Филлип Тиетц в матче «Вехен» — «Теркгючу».

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Сможете найти всех игроков на поле? Момент из недавнего матча чемпионата Польши между «Шленском» и «Вислой».

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Неординарный случай произошел в Индии. В одном из эпизодов игрок укусил соперника за бок! Правда, сам он это отрицает. Виновником оказался 31-летний испанец Эду Бедиа.

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Все комментарии
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 10:03, ред.
Столица Юга с подругой Матиаса Норманна в ТОПе )))))
bfgkb5qpneju
bfgkb5qpneju
сегодня в 10:01
Интересная подборка. Спасибо.
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