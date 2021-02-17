Хендерсон: «„Ливерпулю“ надо чаще показывать такую игру в обороне»

Капитан «Ливерпуля» прокомментировал выездную победу над «Лейпцигом» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, встреча проходила на нейтральном поле в Будапеште.

Это был важный матч для нас, и в целом мы очень довольны выступлением. Было важно забить эти голы и сыграть на ноль. Считаю, что на протяжении всего матча мы очень хорошо прессинговали и создавали опасность у ворот соперника. Хорошая игра и победа, но это только полдела.

Мы бы хотели использовать больше моментов, но мы продолжали попытки забить и в итоге сделали это. Мы должны быть счастливы, потому что «Лейпциг» — очень хорошая команда.

Считаю, что большую часть матча мы достаточно хорошо действовали в обороне. Это касается не только четвёрки защитников. Думаю, парни в атаке очень хорошо прессинговали соперника, а полузащитники очень быстро отбирали мяч. Нам следует делать это чаще.