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Хендерсон: «„Ливерпулю“ надо чаще показывать такую игру в обороне»

17 февраля 2021, 04:20
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал выездную победу над «Лейпцигом» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, встреча проходила на нейтральном поле в Будапеште.

Это был важный матч для нас, и в целом мы очень довольны выступлением. Было важно забить эти голы и сыграть на ноль. Считаю, что на протяжении всего матча мы очень хорошо прессинговали и создавали опасность у ворот соперника. Хорошая игра и победа, но это только полдела.

Мы бы хотели использовать больше моментов, но мы продолжали попытки забить и в итоге сделали это. Мы должны быть счастливы, потому что «Лейпциг» — очень хорошая команда.

Считаю, что большую часть матча мы достаточно хорошо действовали в обороне. Это касается не только четвёрки защитников. Думаю, парни в атаке очень хорошо прессинговали соперника, а полузащитники очень быстро отбирали мяч. Нам следует делать это чаще.

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
17 февраля в 07:39
Хендо в защите был великолепен
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 февраля в 05:25
Всё решил настрой!
ДАША Д
ДАША Д
17 февраля в 04:33
Когда очень надо, Ливерпуль собрался.
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