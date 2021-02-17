Почеттино: «Совершенства не существует, мы должны оставаться скромными»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» прокомментировал выездную победу над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Совершенства не существует. Я доволен результатом и игрой, но мы должны оставаться скромными. В воскресенье нас ждёт большой матч против «Монако», и мы уже думаем о нём.

Верратти — футболист, который очень хорошо читает игру. Он позволяет нам контролировать мяч впереди и правильно выводить его из защиты, чтобы мы могли начинать атаки. Считаю его выдающимся игроком.

Впереди ещё 90 минут [поединка с «Барселоной»], и у них отличная команда.