ГлавнаяНовости

Почеттино: «Совершенства не существует, мы должны оставаться скромными»

17 февраля 2021, 03:38
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал выездную победу над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Совершенства не существует. Я доволен результатом и игрой, но мы должны оставаться скромными. В воскресенье нас ждёт большой матч против «Монако», и мы уже думаем о нём.

Верратти — футболист, который очень хорошо читает игру. Он позволяет нам контролировать мяч впереди и правильно выводить его из защиты, чтобы мы могли начинать атаки. Считаю его выдающимся игроком.

Впереди ещё 90 минут [поединка с «Барселоной»], и у них отличная команда.

Все новости
Кроос: «Я намерен завершить карьеру в „Реале“»
Сегодня, 23:05 Комментарии1
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
17 февраля в 05:35
Барселону уже прошли.
ДСА
ДСА
17 февраля в 04:30
Удивляет не победа, а счет.
allemz II
allemz II
17 февраля в 03:42
Удачи Почу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100