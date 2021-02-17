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Клопп: «Многие ожидали, что мы снова оступимся, но парни не оступились»

17 февраля 2021, 02:55
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью BT Sport прокомментировал выездную победу над «Лейпцигом» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, встреча проходила на нейтральном поле в Будапеште.

Это была игра, которую мы хотели и в которой нуждались. «Лейпциг» может быть настоящим монстром, они просто перебегают другие команды, они очень сильны физически, и сегодня мы превосходным образом держали их под контролем. Мы провели очень хорошую игру и получили заслуженный результат.

Мы очень здорово защищались. Это была трудная игра всего через два дня после предыдущей. Это только первый круг, мы это знаем, но многие ждали, что мы снова поскользнёмся.

Мы были очень хороши на протяжении двух лет, в этом году мы испытываем проблемы, и это нормально. Многие люди ожидали, что мы снова оступимся, но парни этого не сделали.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
17 февраля в 03:05
Да уж. Не поверил в Ливерпуль!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
17 февраля в 03:04
Но также многие верили!..
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