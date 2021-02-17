Мбаппе: «ПСЖ ещё не достиг пика формы»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Французский форвард отметился тремя забитыми мячами в этой встрече.
Мы очень довольны. Для нас это был очень важный матч. Мы хотели победить здесь и сделали это со стилем. Сегодняшний вечер был великолепен, но мы ещё ничего не выиграли.
Всё дело в стабильности. Тренер проделал огромную работу с момента своего назначения. Но он продолжил выдающуюся работу, начатую Тухелем, с которым мы дошли до финала. Мы всё больше и больше прибавляем в физике. Мы ещё не достигли пика формы, даже если сегодня выглядели очень хорошо. Но мы продолжим прогрессировать, чтобы иметь возможность повторить подобный матч.
Я всегда хотел делать всё возможное в ПСЖ. Эта футболка многое значит для меня. Я не всегда преуспевал, возможно, у меня были плохие матчи, но я никогда не прятался, даже если допускал ошибки.