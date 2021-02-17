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Гризманн: «Мы поедем в Париж, чтобы постараться победить»

17 февраля 2021, 02:02
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это не то, какими мы хотим выглядеть. Теперь необходимо подняться и работать до последней секунды этого противостояния. Это было плохое выступление.

Тяжело принять тот факт, что соперник забиваем нам 4 мяча на «Камп Ноу», но мы поедем в Париж, чтобы постараться победить. Мы не хотим ехать туда с целью просто погостить.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
17 февраля в 08:42
И там отгребете
AmIIIeR89
AmIIIeR89
17 февраля в 08:38
Эта Барселона не то что победить не может, уже и просто "постараться" для нее становится невыполнимой задачей
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
17 февраля в 03:08
Победить то вы можете, но, вряд ли так, ка это позволили сделать вы
RR117
RR117
17 февраля в 02:09
Гризманн:" Мы поедем в Париж, чтобы постараться победить"
___________

Айтекин вошел в чат.
1bear
1bear
17 февраля в 02:03
ну-ну - удачи...
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