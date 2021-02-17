Гризманн:" Мы поедем в Париж, чтобы постараться победить"

Нападающий «Барселоны» прокомментировал домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это не то, какими мы хотим выглядеть. Теперь необходимо подняться и работать до последней секунды этого противостояния. Это было плохое выступление.

Тяжело принять тот факт, что соперник забиваем нам 4 мяча на «Камп Ноу», но мы поедем в Париж, чтобы постараться победить. Мы не хотим ехать туда с целью просто погостить.