Нагельсманн: «Считаю, что в целом „Лейпциг“ сыграл хорошо»

Главный тренер «РБ Лейпциг» прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я думаю, что первый тайм был достаточно равным. Очевидно, что «Ливерпуль» больше владел мячом, но я не думаю, что у них было много возможностей в атаке. Петеру [Гулачи] пришлось сделать один сейв, а мы попали в каркас ворот.

Мы очень хорошо играли во втором тайме, создали много моментов, но также допустили две сумасшедшие ошибки, за которые наказывают на любом уровне. Но наша игра в завершении атак была хуже. Об этом нужно говорить больше, чем об ошибках. Это часть игры, и в целом я считаю, что мы играли хорошо.

Понятно, что теперь нам нужно забить два гола, чтобы хотя бы добиться овертайма. Но матч начнётся со счёта 0:0, и сегодня мы показали, что можем соответствовать сопернику и создавать моменты. Мы должны сделать это в ответной встрече и исключить ошибки.