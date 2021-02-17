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Мусаев: «Надеюсь, что завтра разница в игровом тонусе не скажется»

17 февраля 2021, 14:33
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал предстоящий матч Лиги Европы против загребского «Динамо».

Мы довольны тем, как отработали сборы. Выполнили большой объем работы. Единственное — смазался последний игровой день, по качеству хотелось лучше. Так бывает, когда идет монотонная работа. Однако я считаю, что была проделана хорошая работа. Ждем сезона.

Конечно, физическая форма имеет огромное значение. Для России это типичная история, когда команды, пробившиеся в евровесну, подходят к матчам немного в другом состоянии. Под это мы и подстраивали сборы.

Это для нас не новая история. Мы не раз находили выход из этой ситуации, добивались побед, проходили в следующие раунды. Большой проблемы в этом не вижу. Надеюсь, что завтра разница в игровом тонусе не скажется.

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ЮЗИК
ЮЗИК
17 февраля в 19:13
После отдыха такого вы должны бегать как лоси
За адекватность
За адекватность
17 февраля в 16:29
"Для России это типичная история," Типичная и я бы даже сказал очень удобная оправдывать поражения, особенно последние два года.. Условно в ГЭ всем влетаем, потому как раньше других начали и очень устали, а весной влетаем потому как не набрали форму. Так хорваты уже семь официальных матчей сыграли, должны были устать (наши бы точно устали), берите их, пока теплые. Как обычно личное мнение.
mihaluch
mihaluch
17 февраля в 15:20
Тонус тонусом а сил не в проворот.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
17 февраля в 14:57
Если выиграют со счетом 1:0, мы все будем прыгать выше головы. Загреб скорее всего будет играть на 0:0, чтобы потом разобраться у себя дома.
112910415
112910415
17 февраля в 14:52
и - не косячить в защите !
Q-J-G
Q-J-G
17 февраля в 14:46
Мусаев: «Надеюсь, что завтра разница в игровом тонусе не скажется»

А если скажется, то только на игроках "Динамо"...)

Удачи, победы - "Краснодару"!
ДАША Д
ДАША Д
17 февраля в 14:35
Тонус после 0-4 от Локомотива явно плохой.
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