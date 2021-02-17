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Тренер «Динамо» Загреб: «Мы с большим уважением относимся к „Краснодару“»

17 февраля 2021, 19:49
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара».

Мы с большим уважением относимся к ФК «Краснодар», это очень авторитетная и хорошая команда, мы очень рады начать европейский сезон. Надеемся, что завтра мы покажем хорошую игру и добьемся нужного результата.

Погодные условия в Краснодаре [на завтра обещают -13 градусов и сильный снег]? Мы не можем размышлять о том, на что не можем влиять. Как будет — так и будет.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 февраля в 20:41
Очень правильно рассуждает, шапкозакидательское настроения ещё никому добра не приносило.
Соперника нужно уважать и готовиться к нему как к серьезному оппоненту.
Силы примерно равны, игра покажет кто будет сильнее.
Хотелось бы чтобы это был Краснодар...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 февраля в 20:02
Завтра быки вас вынесут,вот тогда разуважаешь!
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