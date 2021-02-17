Тренер «Динамо» Загреб: «Мы с большим уважением относимся к „Краснодару“»

Главный тренер загребского «Динамо» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара».

Мы с большим уважением относимся к ФК «Краснодар», это очень авторитетная и хорошая команда, мы очень рады начать европейский сезон. Надеемся, что завтра мы покажем хорошую игру и добьемся нужного результата.

Погодные условия в Краснодаре [на завтра обещают -13 градусов и сильный снег]? Мы не можем размышлять о том, на что не можем влиять. Как будет — так и будет.