М. Сиссоко: «Мной интересовались некоторые клубы»

Полузащитник «Тоттенхэма» в интервью Bein Sport порассуждал о своем будущем.

Останусь ли я здесь на следующий сезон? Я не знаю. Мой контракт истекает в 2023 году. В футболе всё быстро меняется. Сейчас я думаю только о своей игре, хочется попасть на Евро-2020. Но могу подтвердить, что мной интересовались некоторые клубы.