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М. Сиссоко: «Мной интересовались некоторые клубы»

17 февраля 2021, 16:46

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко в интервью Bein Sport порассуждал о своем будущем.

Останусь ли я здесь на следующий сезон? Я не знаю. Мой контракт истекает в 2023 году. В футболе всё быстро меняется. Сейчас я думаю только о своей игре, хочется попасть на Евро-2020. Но могу подтвердить, что мной интересовались некоторые клубы.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 февраля в 17:58
Мне он нравится,как игрок,удачи ему!
sv_1969
sv_1969
17 февраля в 17:23
Наверное блефует
Mangur
Mangur
17 февраля в 17:22
Дела рабочие. Где сенсация?
mihaluch
mihaluch
17 февраля в 17:20
Интересовались. Но когда узнали Сисоко он стоит перестали.
Q-J-G
Q-J-G
17 февраля в 16:56
Когда игрок, тренер говорит о том, что им интересовались некоторые....
Без конкретики, не называя кто. То это говорит только об одном" вряд ли, им кто-то интересовался....
ДСА
ДСА
17 февраля в 16:50
Тут важно мнение Кейна.
beefs
beefs
17 февраля в 16:48
это хорошо, значит следят...
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