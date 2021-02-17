М. Сиссоко: «Мной интересовались некоторые клубы»

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко в интервью Bein Sport порассуждал о своем будущем.
Останусь ли я здесь на следующий сезон? Я не знаю. Мой контракт истекает в 2023 году. В футболе всё быстро меняется. Сейчас я думаю только о своей игре, хочется попасть на Евро-2020. Но могу подтвердить, что мной интересовались некоторые клубы.
Без конкретики, не называя кто. То это говорит только об одном" вряд ли, им кто-то интересовался....
Без конкретики, не называя кто. То это говорит только об одном" вряд ли, им кто-то интересовался....