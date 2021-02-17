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Агент Бэйла: «Гарет обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь»

17 февраля 2021, 17:52

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Тоттенхэма» Гарета Бэйла, ответил на вопрос журналистов о том, почему валлиец перестал выходить на поле в составе лондонского клуба.

Он приближается к концу своей карьеры. Вы должны спросить Моуриньо о том, почему он больше не играет. Он выиграл больше трофеев за границей, чем любой другой британский игрок в истории. У него всё в порядке с финансами, он обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 февраля в 18:56
жаль, что на фоне этой важной цели футбол куда-то потерялся !
jobss
jobss ответ Baggio R. (раскрыть)
17 февраля в 18:48
российские вообще не стоит вставлять
A.S.A
A.S.A
17 февраля в 18:48
Грамотная работа агента, обеспечила и его и Бэйла на долгие годы безбедной жизни
Baggio R.
Baggio R. ответ jobss (раскрыть)
17 февраля в 18:47
Будет ли считаться нарушением размещение видео с нарезкой с разных каналов, среди которых окажется и российский?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 февраля в 18:28
Денег он заработал много, но лучшие годы его уже позади. Уже несколько лет он просто получает зарплату да играет в гольф. Не удивлён что ему не находится место в составе. Хотя раньше он был игрок от Бога и бегал как заведенный.
Но всё лучшее со временем проходит с этим надо смириться...
Leha-ha50
Leha-ha50
17 февраля в 18:26
Гарет неплохо развел Реал, до сих пор продолжает доить клуб. Деньги конечно в жизни важны. Но вот как он болельщикам в глаза будет смотреть после своих выкрутасов??? Уважение к себе большинства и болельщиков, и экспертов он точно утратил. Такое отношение к клубу ему болельщики никогда не простят. Так до конца жизни и придется ему нести крест скандалиста , лентяя и т.д, и т,п.
Всем здоровья.
jobss
jobss ответ Ron09 (раскрыть)
17 февраля в 18:25, ред.
видео с российских телеканалов запрещены

https://www.soccer.ru/rules - 5 пункт
Ron09
Ron09 ответ RR117 (раскрыть)
17 февраля в 18:23, ред.
конечно особенно после этого гола
RR117
RR117
17 февраля в 18:09
Это просто плевок в сторону Реала, со стороны Бейла и его агента!

Вот только за это, стоит отправить в отставку Переса лично допустившего такую ситуацию.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 февраля в 18:04
Да никто и не сомневался
Сантус
Сантус
17 февраля в 17:58
Так пусть благородно избавит всех от своего присутствия в зарплатной ведомости!
Q-J-G
Q-J-G
17 февраля в 17:56
Агент Бэйла: «Гарет обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь»


Как и агент Бзйла, который также обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь....
shlomo
shlomo
17 февраля в 17:54
Вот даже сомнений не было...
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