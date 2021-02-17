Агент Бэйла: «Гарет обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь»

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Тоттенхэма» , ответил на вопрос журналистов о том, почему валлиец перестал выходить на поле в составе лондонского клуба.

Он приближается к концу своей карьеры. Вы должны спросить Моуриньо о том, почему он больше не играет. Он выиграл больше трофеев за границей, чем любой другой британский игрок в истории. У него всё в порядке с финансами, он обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь.