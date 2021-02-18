Мартынович: «У нас есть шанс на выход в следующую стадию»

Защитник «Краснодара» отреагировал на поражение от загребского «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Не знаю, насколько закономерен результат. Допустили ошибки, о которых говорили, в центре много было потерь, поймали много контратак. Не хватало тонуса? Одно дело товарищеские игры, а другое — официальные. Мы будем готовиться и настраиваться на следующий матч, чтобы исправить ситуацию.

У нас есть шанс на выход в следующую стадию, нужно верить, что мы сможем это сделать.