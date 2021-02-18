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Мартынович: «У нас есть шанс на выход в следующую стадию»

18 февраля 2021, 23:20
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович отреагировал на поражение от загребского «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Не знаю, насколько закономерен результат. Допустили ошибки, о которых говорили, в центре много было потерь, поймали много контратак. Не хватало тонуса? Одно дело товарищеские игры, а другое — официальные. Мы будем готовиться и настраиваться на следующий матч, чтобы исправить ситуацию.

У нас есть шанс на выход в следующую стадию, нужно верить, что мы сможем это сделать.

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112910415
112910415
19 февраля в 05:56
есть этот шанс, он чисто теоретический
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
19 февраля в 01:14
Так они весь сезон так играют, потому и барахтаются в середине таблицы. Ари нет , вот кто форвард убийца. Но не прет ему со здоровьем в последнее время.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 февраля в 00:22
При владении мячом 62% на 38% Быки нанесли 12 ударов из них 4 в створ.... Загреб 17 и 9 в створ! Получается чуть больше чем в 2 раза в створ!И владение ради владения!Этакая несуразная тики така)
drug01
drug01
19 февраля в 00:10
Шанс всегда есть если прыгнешь выше головы
Leha-ha50
Leha-ha50
18 февраля в 23:43
Печальной будет эта песня. ( А. Градский)
Очень классно в очередной раз сыграли хорваты. Вроде и атак быки провели много, но конкретики было очень мало. Дисциплина в обороне у гостей была на порядок лучше . И атаковали они редко , но метко, статистика это подтверждает. В обороне у быков как были проблемы , так и остались. Игра накоротке тоже особых дивидендов не принесла, много было суеты. Шансы на проход дальше просто минимальны. Не думаю, что дома Загреб влетит с разницей в два мяча. Краснодару надо забивать, а хозяева будут ловить их на контратаках - это получается у них очень продуктивно.
Жаль , но все по делу.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
18 февраля в 23:39
Если Сафонов будет то минимальный шанс есть.
Romkurch
Romkurch
18 февраля в 23:30
Смешно шутит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 февраля в 23:27
Теоретические шансы, если только? Получается надо побеждать с разницей два мяча - голевая феерия как сегодня вряд ли повторится. В осенней части еврокубках Динамо (Загреб) наглядно демонстрировал свои таланты сушить игру. Возможно нечто подобное мы увидим в ответном матче. Динамо сыграет строго в обороне и пройдет в следующий раунд. Возможно будет ничья. Не представляю какие усилия надо приложить быкам для успеха в противостоянии, шансы не более 5 процентов.
beefs
beefs
18 февраля в 23:25
какой там шанс?...
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