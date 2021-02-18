Мартынович: «У нас есть шанс на выход в следующую стадию»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович отреагировал на поражение от загребского «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Не знаю, насколько закономерен результат. Допустили ошибки, о которых говорили, в центре много было потерь, поймали много контратак. Не хватало тонуса? Одно дело товарищеские игры, а другое — официальные. Мы будем готовиться и настраиваться на следующий матч, чтобы исправить ситуацию.
У нас есть шанс на выход в следующую стадию, нужно верить, что мы сможем это сделать.
Очень классно в очередной раз сыграли хорваты. Вроде и атак быки провели много, но конкретики было очень мало. Дисциплина в обороне у гостей была на порядок лучше . И атаковали они редко , но метко, статистика это подтверждает. В обороне у быков как были проблемы , так и остались. Игра накоротке тоже особых дивидендов не принесла, много было суеты. Шансы на проход дальше просто минимальны. Не думаю, что дома Загреб влетит с разницей в два мяча. Краснодару надо забивать, а хозяева будут ловить их на контратаках - это получается у них очень продуктивно.
Жаль , но все по делу.
Всем здоровья.
Очень классно в очередной раз сыграли хорваты. Вроде и атак быки провели много, но конкретики было очень мало. Дисциплина в обороне у гостей была на порядок лучше . И атаковали они редко , но метко, статистика это подтверждает. В обороне у быков как были проблемы , так и остались. Игра накоротке тоже особых дивидендов не принесла, много было суеты. Шансы на проход дальше просто минимальны. Не думаю, что дома Загреб влетит с разницей в два мяча. Краснодару надо забивать, а хозяева будут ловить их на контратаках - это получается у них очень продуктивно.
Жаль , но все по делу.
Всем здоровья.