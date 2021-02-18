ГлавнаяНовости

Корниленко проведёт прощальный матч за «Крылья Советов»

18 февраля 2021, 18:52

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подтвердил, что в этом сезоне проведет прощальный матч за клуб.

Конечно, это разовая акция. Но для меня это многое значит. Полный стадион вряд ли получится собрать из-за ковида, но очень хотелось бы, чтобы это увидело как можно больше людей. Я благодарен каждому болельщику «Крыльев» за поддержку, это невероятно приятно и ценно для меня.

Дальнейшие планы? Сыграть прощальный матч и приносить дальше пользу клубу уже в качестве спортивного директора.

Все новости
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Сегодня, 23:24 Комментарии2
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Сегодня, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии12
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии12
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 февраля в 21:13
Спорт директор это тоже не плохо!
mihaluch
mihaluch
18 февраля в 20:33
Так же удачно работать как играть.
beefs
beefs
18 февраля в 20:12
уходят ветераны, заслужил уважение и любовь болел...
STVA 1
STVA 1
18 февраля в 19:47
Удачи в дальнейшем)
RiotZero
RiotZero
18 февраля в 19:27
Сега, крут!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 февраля в 19:26
Сергей Корниленко играл В "Крыльях Советов" с 2011 года. Настоящая легенда самарского клуба. В российской истории лучший бомбардир КС. Забил 56 голов в составе команды. Данное достижения смог повторить только Андрей Каряка. Клубное телевидение даже удостоило его собственным документальным фильмом за его заслуги перед самарским футболом "Легенда № 8". Приятно, что продолжил работу в КС в качестве тренера и спортивного директора. В трудные для Крыльев времена без споров соглашался на снижение заработной платы. Спасибо за работу, Сергей!
Cat01
Cat01
18 февраля в 18:59
Спасибо за игру и здоровья
Q-J-G
Q-J-G
18 февраля в 18:56
Удачи ему в качестве спортивного директора!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100