Корниленко проведёт прощальный матч за «Крылья Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» подтвердил, что в этом сезоне проведет прощальный матч за клуб.

Конечно, это разовая акция. Но для меня это многое значит. Полный стадион вряд ли получится собрать из-за ковида, но очень хотелось бы, чтобы это увидело как можно больше людей. Я благодарен каждому болельщику «Крыльев» за поддержку, это невероятно приятно и ценно для меня.

Дальнейшие планы? Сыграть прощальный матч и приносить дальше пользу клубу уже в качестве спортивного директора.