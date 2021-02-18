Худяков: «Делается всё для того, чтобы ситуация разрешилась благополучно»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что команда всё ещё может доиграть весеннюю часть чемпионата.

Ещё есть время, чтобы мы обсудили ситуацию с футболистами, чтобы они временно сняли свои претензии к клубу. Тогда нам откроют заявку и мы сможем сыграть матч Кубка и весеннюю часть чемпионата.

С игроками мы сейчас находимся в диалоге. Делается всё для того, чтобы ситуация разрешилась благополучно.