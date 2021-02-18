ГлавнаяНовости

Худяков: «Делается всё для того, чтобы ситуация разрешилась благополучно»

18 февраля 2021, 23:25

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что команда всё ещё может доиграть весеннюю часть чемпионата.

Ещё есть время, чтобы мы обсудили ситуацию с футболистами, чтобы они временно сняли свои претензии к клубу. Тогда нам откроют заявку и мы сможем сыграть матч Кубка и весеннюю часть чемпионата.

С игроками мы сейчас находимся в диалоге. Делается всё для того, чтобы ситуация разрешилась благополучно.

Все новости
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Сегодня, 23:24 Комментарии2
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Сегодня, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии12
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии12
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
18 февраля в 23:33
То снимутся, то доиграют и несколько раз на дню. Пора бы уж определиться. А то игра уже на носу , а определенности все нет и нет. Игроков измучили , а ведь у всех семьи. За спасибо , думаю, играть желания ни у кого нет.
Пора уже закончить это цирковое представление .
Всем здоровья.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 февраля в 23:26
Для всех она не может быть благополучно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100