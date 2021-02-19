«Тамбов» продолжит выступление в чемпионате и Кубке России

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19 февраля 2021, 16:29

«Тамбов» не снимется с текущего розыгрыша РПЛ и Кубка России.

Клуб получил средства для продолжения выступления в РПЛ и реструктуризации задолженностей.

«Завершилось заседание комиссии по лицензированию. ФК „Тамбов“ получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность.

ФК „Тамбов“ продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований Футбольным клубом „Тамбов“ при участии в соревнованиях», – заявили в службе коммуникаций РФС .

Ранее в «Тамбове» сообщили, что футболисты начали отказываться от претензий.