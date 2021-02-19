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«Тамбов» продолжит выступление в чемпионате и Кубке России

19 февраля 2021, 16:29

«Тамбов» не снимется с текущего розыгрыша РПЛ и Кубка России.

Клуб получил средства для продолжения выступления в РПЛ и реструктуризации задолженностей.

«Завершилось заседание комиссии по лицензированию. ФК „Тамбов“ получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность.

ФК „Тамбов“ продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований Футбольным клубом „Тамбов“ при участии в соревнованиях», – заявили в службе коммуникаций РФС.

Ранее в «Тамбове» сообщили, что футболисты начали отказываться от претензий.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13 ответ SHMEL (раскрыть)
19 февраля в 23:47
Это для нас это большие деньги, а для них, кто в теме, обслуживание дома в месяц столько стоит, так что не отвлекайся.)))
andrefino13
andrefino13
19 февраля в 23:45
Кто знает, ставки принимались или нет, снимется не снимется??? Я в азартные не играю, потому интересуюсь.)))
SHMEL
SHMEL
19 февраля в 22:18, ред.
Вообще не вижу смысла вбухивания такого неимоверного количества денег в заранее обреченныйи умирающий проект. Лучше бы эти деньги пустили на постройку какого-нибудь стадиона в том же Тамбове, чем тратить на переезды команды, зарплату команде за этот период , на который их "спасли"(за предыдущий естествено нужно рассчитаться)...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 февраля в 22:09
Уже даже не интересно, доиграет-не доиграет.
Тамбов, давай досвидания...
CSKA2012
CSKA2012
19 февраля в 21:11, ред.
Если бы клубу дали выступать в Тамбове , а не арендовать каждый раз чужой стадион расходы уменьшились ... Просто в ФНЛ можно на таком играть а в РПЛ почему нет ?
Ironigor
Ironigor
19 февраля в 20:32
    particular
    particular
    19 февраля в 19:44, ред.
    Создали Тамбову условия доиграть чемп, что бы совсем уж не потерять лицо РПЛ и не вносить сумятицу со снятием и незачётом очков... В итоге, многим сольют и вылетят, как пробка... Без сожаления и воспоминаний...
    An Jo
    An Jo
    19 февраля в 19:24
    Обидно, что в своё время на Тосно денег не нашли.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    19 февраля в 19:14
    Ничего не имею против Тамбова, НО...
    Команда без стадиона, почти без своих зрителей, с составом "с миру по нитке", с огромными долгами. Для чего нужно его спасать? Чтобы он обанкротился в конце сезона? А если каким то чудом он увисит в РПЛе, а потом снимется? Опять начнётся подковёрная возня, кому остаться в вышке - 15-я команда РПЛ или третья из ФНЛ.
    НАДО ХОРОШО ПОДУМАТЬ, НУЖНЫ ЛИ НАШЕМУ ФУТБОЛУ ТАКИЕ ЗАПАРКИ?
    Может, эти деньги направить на детские школы или судеек на них обучить правилам, не?....
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    19 февраля в 18:35
    Так будет справедливо,пусть со всеми сыграют,может у когото очки отберут!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 февраля в 18:27
    Ну все!!! Теперь Тамбов надо всем бояться. Для них - это своего рода прощальная гастроль, и игроки будут рвать и метать, чтоб засветиться и получить приглашения от других клубов. Ведь перед Тамбовом после сезона шлагбаум на пути в РПЛ закроется надолго. Весна для игроков - как экзамен на профпригодность.
    Поберегись !!! "Волки" тамбовские выходят из леса.
    Всем здоровья.
    drug01
    drug01
    19 февраля в 18:12
    Удачи очень хорошо
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    19 февраля в 17:58
    Балласт РПЛ, зачем??? Чтобы все равно в пердив и там сняться?
    нечитайло
    нечитайло
    19 февраля в 17:57
    Мы не сомневались
    makkie
    makkie
    19 февраля в 17:28
    Можно сказать, деньги уйдут в пустоту, ибо в конце сезона 99%, что Тамбов вылетит в ФНЛ или будет расформирован.
    Kosmos58
    Kosmos58
    19 февраля в 17:16
    Откуда деньги, Зин?! Зен помог?..
    ermak6848
    ermak6848
    19 февраля в 17:06
    Желаю фк " ТАМБОВ " - Желаю только ПОБ:ДЫ!!!
    Caniggia
    Caniggia
    19 февраля в 17:03
    Что-то нечисто всё вокруг Тамбова. Просто так команду никто бы не спасал. Видимо, крутятся где-то здесь большие откатные и распильные бабки.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    19 февраля в 16:56
      mihaluch
      mihaluch
      19 февраля в 16:48
      Тамбов не вылетит Тамбов вынесут.
      cska1948
      cska1948
      19 февраля в 16:36, ред.
      А что тут комментировать! Понятно, что РПЛ спасает честь мундира! Чиновником важно, чтобы Тамбов как-нибудь доковылял до конца чемпионата. А с окончанием сезона про Тамбов и не вспомнят...
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      19 февраля в 16:35
      Когда Тамбов вылетит, он вероятно всё же исчезнет. А если не исчезнет, то сто раз подумает, прежде чем снова заходить в вышку.

      До того была сумма 300 млн, теперь ещё дали? Впервые просто вижу, чтоб так спасали клуб.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      19 февраля в 16:34
      Зачем он нужен?
      beefs
      beefs
      19 февраля в 16:33
      хоть бы дотянули до мая...
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