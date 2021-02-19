«Тамбов» продолжит выступление в чемпионате и Кубке России

«Тамбов» не снимется с текущего розыгрыша РПЛ и Кубка России.
Клуб получил средства для продолжения выступления в РПЛ и реструктуризации задолженностей.
«Завершилось заседание комиссии по лицензированию. ФК „Тамбов“ получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность.
ФК „Тамбов“ продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований Футбольным клубом „Тамбов“ при участии в соревнованиях», – заявили в службе коммуникаций РФС.
Ранее в «Тамбове» сообщили, что футболисты начали отказываться от претензий.
Поберегись !!! "Волки" тамбовские выходят из леса.
Всем здоровья.
Поберегись !!! "Волки" тамбовские выходят из леса.
Всем здоровья.
Команда без стадиона, почти без своих зрителей, с составом "с миру по нитке", с огромными долгами. Для чего нужно его спасать? Чтобы он обанкротился в конце сезона? А если каким то чудом он увисит в РПЛе, а потом снимется? Опять начнётся подковёрная возня, кому остаться в вышке - 15-я команда РПЛ или третья из ФНЛ.
НАДО ХОРОШО ПОДУМАТЬ, НУЖНЫ ЛИ НАШЕМУ ФУТБОЛУ ТАКИЕ ЗАПАРКИ?
Может, эти деньги направить на детские школы или судеек на них обучить правилам, не?....
Команда без стадиона, почти без своих зрителей, с составом "с миру по нитке", с огромными долгами. Для чего нужно его спасать? Чтобы он обанкротился в конце сезона? А если каким то чудом он увисит в РПЛе, а потом снимется? Опять начнётся подковёрная возня, кому остаться в вышке - 15-я команда РПЛ или третья из ФНЛ.
НАДО ХОРОШО ПОДУМАТЬ, НУЖНЫ ЛИ НАШЕМУ ФУТБОЛУ ТАКИЕ ЗАПАРКИ?
Может, эти деньги направить на детские школы или судеек на них обучить правилам, не?....