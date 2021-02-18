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Ситуацию «Тамбова» рассмотрят на заседании комиссии РФС

18 февраля 2021, 22:00

Ситуация «Тамбова», который испытывает финансовые проблемы и близок к банкротству, будет рассмотрена завтра на заседании комиссии РФС по лицензированию клубов.

Накануне начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов заявил, что «Тамбов» в следующем сезоне будет заявляться в ПФЛ.

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mihaluch
mihaluch
19 февраля в 01:07
Денег и на ПФЛ не хватит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 февраля в 23:15
В пфл им сомое место!
Leha-ha50
Leha-ha50
18 февраля в 23:05
Хотелось , чтоб человек поставивший подпись под лицензией , которая дала право Тамбову играть в РПЛ, встал и честно признался , что он виноват. Ну хоть один честный найдется??? Или опять все спустят на тормозах ??? Объявят губернатора виноватым во всех грехах и вдобавок штрафанут, а потом отправят команду на все четыре стороны.
Но ведь кто то же дал добро на это безобразие???
Жаль , что с самокритикой там на верхах полные нелады .
Всем здоровья.
Loko57
Loko57 ответ Q-J-G (раскрыть)
18 февраля в 22:40
Они не только заседают, они еще хотят 300 лямов выкинуть на поддержание агонии. Может лучше всё-таки "пристрелить загнанную лошадь".
beefs
beefs
18 февраля в 22:17
ох, опять разговоры...
Q-J-G
Q-J-G
18 февраля в 22:16
Ситуацию давно надо было рассмотреть, принять решение, сделать соответствующие выводы, признав свои ошибки, тему закрыть. Но, кто же признает свои ошибки, да ещё публично... Вот и заседают, заседают, заседают....
ermak6848
ermak6848
18 февраля в 22:12
Вся надежда на кубковые матчи - как напоминание о фк " ТАМБОВ "
нечитайло
нечитайло
18 февраля в 22:08
РФС отмажутся
Cat01
Cat01
18 февраля в 22:04
Надо помочь деньгами
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 февраля в 22:03
Жаль Тамбов, но спасать его не нужно...
STVA 1
STVA 1
18 февраля в 22:01
Будто денег дадут
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