Ситуацию «Тамбова» рассмотрят на заседании комиссии РФС

Ситуация «Тамбова», который испытывает финансовые проблемы и близок к банкротству, будет рассмотрена завтра на заседании комиссии РФС по лицензированию клубов.
Накануне начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов заявил, что «Тамбов» в следующем сезоне будет заявляться в ПФЛ.
Но ведь кто то же дал добро на это безобразие???
Жаль , что с самокритикой там на верхах полные нелады .
Всем здоровья.
Но ведь кто то же дал добро на это безобразие???
Жаль , что с самокритикой там на верхах полные нелады .
Всем здоровья.