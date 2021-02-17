Минспорт и РФС заключили соглашение о развитии футбола в Башкирии

Министерство спорта РФ, РФС и правительство Башкирии заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.
Документ был подписан в рамках проекта «Спорт — норма жизни» и общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года.
Соглашение поможет систематизировать работу по развитию футбола в Башкирии, а также распределить сферы ответственности между Министерством спорта РФ, РФС и региональными властями. Будут созданы условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, занимающихся футболом в республике.
К концу 2024 года в Башкирии планируется построить полноразмерный футбольный манеж и стадион с трибунами на более 1500 мест, модернизировать шесть полноразмерных полей и пять мини-футбольных площадок в нескольких муниципальных образованиях.
Ранее стало известно, что в Орловской области планируют построить 17 футбольных полей к 2024 году.