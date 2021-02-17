Минспорт и РФС заключили соглашение о развитии футбола в Башкирии

1613550131

17 февраля 2021, 11:22

Министерство спорта РФ , РФС и правительство Башкирии заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

Документ был подписан в рамках проекта «Спорт — норма жизни» и общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года.

Соглашение поможет систематизировать работу по развитию футбола в Башкирии, а также распределить сферы ответственности между Министерством спорта РФ , РФС и региональными властями. Будут созданы условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, занимающихся футболом в республике.

К концу 2024 года в Башкирии планируется построить полноразмерный футбольный манеж и стадион с трибунами на более 1500 мест, модернизировать шесть полноразмерных полей и пять мини-футбольных площадок в нескольких муниципальных образованиях.

Ранее стало известно, что в Орловской области планируют построить 17 футбольных полей к 2024 году.