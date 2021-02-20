Ковач: «Остановить Мбаппе один на один — это невыполнимая миссия»

Главный тренер «Монако» поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Лиги 1 против ПСЖ .

ПСЖ — команда мирового уровня. Они забивают много голов, а Килиан Мбаппе в настоящее время в отличной форме. Мы должны попытаться остановить его. Но это невозможно сделать одному игроку. Мы не можем остановить Мбаппе один на один. Это невыполнимая миссия. Мы должны объединиться, мы должны действовать вместе против него. Игроки ПСЖ стали более свободными, и чтобы это компенсировать, мы должны провести хорошую физическую и тактическую работу.

У нас вторая лучшая атака в чемпионате. Конечно, сейчас у нас худшая защита среди клубов из топ-4, но у нас также есть некоторые аргументы. Я думаю, что нам действительно нужно бороться и сохранять единство, чтобы добыть очки в воскресенье в Париже.