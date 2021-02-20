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Ковач: «Остановить Мбаппе один на один — это невыполнимая миссия»

20 февраля 2021, 00:41
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Лиги 1 против ПСЖ.

ПСЖ — команда мирового уровня. Они забивают много голов, а Килиан Мбаппе в настоящее время в отличной форме. Мы должны попытаться остановить его. Но это невозможно сделать одному игроку. Мы не можем остановить Мбаппе один на один. Это невыполнимая миссия. Мы должны объединиться, мы должны действовать вместе против него. Игроки ПСЖ стали более свободными, и чтобы это компенсировать, мы должны провести хорошую физическую и тактическую работу.

У нас вторая лучшая атака в чемпионате. Конечно, сейчас у нас худшая защита среди клубов из топ-4, но у нас также есть некоторые аргументы. Я думаю, что нам действительно нужно бороться и сохранять единство, чтобы добыть очки в воскресенье в Париже.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
20 февраля в 10:53
Ковач !Ты или в футбол не играл или с будуна,не дай Камерунскому Эму пространства и главное пас на ход и он в туне!!!Камерунский Эму не разыгрывает комбинации ,он как Шевченко стоит и ждёт паса!!!
Бубнин
Бубнин
20 февраля в 08:55
Один на один. Мбаппе и Головин!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 февраля в 03:03
Лучше готовься к матчу.
Viduka
Viduka
20 февраля в 00:58
Как сказать
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 февраля в 00:57
С Мбаппе у обороны "Монако" могут возникнуть большие проблемы. Килиан является не просто обычным бегунком, имеющим преимущество в скорости, но и нападающим, обладающим игровым интеллектом, способным самостоятельно создавать для себя свободные зоны в атаке, а также в качестве бонуса с дриблингом более чем в порядке. А у "Монако" с обороной явно не ахти. Единственная слабая надежда, что Килиан все еще почивает на лаврах после матча с "Барселоной" и будет слегка на расслабоне.
1bear
1bear
20 февраля в 00:47
верю в Монако !!! хотя бы ничью
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