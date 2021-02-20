Кепа: «Я никогда не думал об уходе из „Челси“»

Голкипер «Челси» заявил, что счастлив в лондонском клубе.

У меня не было плохих отношений с Лэмпардом. Это правда, что я не был тем игроком, которым хочу быть. Но я никогда не поднимал вопрос об уходе из «Челси». В прошлом году я играл, в этом году я не играю, но я никогда не думал об уходе.

Я хочу играть здесь, я хочу остаться здесь. Я хочу изменить ситуацию, начать играть всё больше и больше, чтобы произвести впечатление на тренера. Я смотрю в будущее.