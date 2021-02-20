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Кепа: «Я никогда не думал об уходе из „Челси“»

20 февраля 2021, 00:24

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага заявил, что счастлив в лондонском клубе.

У меня не было плохих отношений с Лэмпардом. Это правда, что я не был тем игроком, которым хочу быть. Но я никогда не поднимал вопрос об уходе из «Челси». В прошлом году я играл, в этом году я не играю, но я никогда не думал об уходе.

Я хочу играть здесь, я хочу остаться здесь. Я хочу изменить ситуацию, начать играть всё больше и больше, чтобы произвести впечатление на тренера. Я смотрю в будущее.

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что он остался доволен игрой Кепы, однако основным голкипером команды всё равно останется Эдуар Менди.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
20 февраля в 08:50
Грановская: "А ты подумай."
Остапчук 67
Остапчук 67
20 февраля в 03:05
Очереди за ним нет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 февраля в 01:58
Нормальный воротчик!
dimagas2
dimagas2
20 февраля в 00:34
Пора подумать))
Cat01
Cat01
20 февраля в 00:26
Желаем удачи и здоровья
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