Клопп: «Я всё ещё уверен в Алиссоне. Мы все люди, и он тоже»

Главный тренер «Ливерпуля» поддержал голкипера Алиссона, который допустил несколько ошибок в последних матчах «красных».

Ничего не изменилось, я всё ещё уверен в Алиссоне. Мы все люди, и он тоже. Он работает, чтобы больше не допускать такие ошибки. Речь идёт не о том, чтобы сказать ему, что он вратарь мирового уровня, он знает это. Когда он встает утром и смотрит в зеркало, то видит вратаря мирового класса.