Клопп: «Я всё ещё уверен в Алиссоне. Мы все люди, и он тоже»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал голкипера Алиссона, который допустил несколько ошибок в последних матчах «красных».
Ничего не изменилось, я всё ещё уверен в Алиссоне. Мы все люди, и он тоже. Он работает, чтобы больше не допускать такие ошибки. Речь идёт не о том, чтобы сказать ему, что он вратарь мирового уровня, он знает это. Когда он встает утром и смотрит в зеркало, то видит вратаря мирового класса.
Алиссон слишком умён, чтобы полностью игнорировать ошибки. Но он всегда может положиться на нас, а мы можем положиться на него. Конечно, он был не слишком хорош в последних двух матчах АПЛ, но он провёл хорошую игру с «Лейпцигом».
Всем здоровья.
Всем здоровья.