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Клопп: «Я всё ещё уверен в Алиссоне. Мы все люди, и он тоже»

19 февраля 2021, 22:38

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал голкипера Алиссона, который допустил несколько ошибок в последних матчах «красных».

Ничего не изменилось, я всё ещё уверен в Алиссоне. Мы все люди, и он тоже. Он работает, чтобы больше не допускать такие ошибки. Речь идёт не о том, чтобы сказать ему, что он вратарь мирового уровня, он знает это. Когда он встает утром и смотрит в зеркало, то видит вратаря мирового класса.

Алиссон слишком умён, чтобы полностью игнорировать ошибки. Но он всегда может положиться на нас, а мы можем положиться на него. Конечно, он был не слишком хорош в последних двух матчах АПЛ, но он провёл хорошую игру с «Лейпцигом».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 1Батя (раскрыть)
20 февраля в 10:34
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Всегда_первый (комментарий удален) (раскрыть)
    20 февраля в 10:32
    да уж не сравнить его с выгнаным из Арсенала "Харламовым". Про Буффона вообще лучше молчать,раз вместо него канонира взяли.
    1Батя
    1Батя
    20 февраля в 01:37
    точно также он поддерживал и Кариуса после финала, но...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 февраля в 23:02
    Колбасит всю команду, так что валить все неудачи на вратаря как то несправедливо. Спад в игре Ливерпуля что то уж сильно затянулся. Куда все подевалось - неясно??? От прошлогодней искрометной, мощной, результативной игры практически ничего не осталось. С такой нестабильностью можно и в четверку не попасть. Посмотрим чем нас удивит Клопп в ближайших турах.
    Всем здоровья.
    sihafazatron
    sihafazatron
    19 февраля в 22:40
    Об этом можно было и не говорить)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    19 февраля в 22:39
    Нужно уметь прощать!
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