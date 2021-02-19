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Моуриньо оценил шансы «Тоттенхэма» финишировать в топ-4

19 февраля 2021, 19:43

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо ответил на вопрос журналистов о том, смогут ли «шпоры» финишировать в четвёрке лучших команд по итогам нынешнего сезона АПЛ.

Когда вы проигрываете три матча, то попадаете в плохую ситуацию. Точно так же, когда вы выигрываете три матча, то попадаете в лучшую ситуацию. Так было в прошлом сезоне, поэтому давайте доиграем сезон до конца и посмотрим, что покажет турнирная таблица.

В конце концов, таблица всегда показывает то, что вы заслужили, и очень преждевременно думать об определении результатов сезона. У клубов всё ещё есть много матчей, и в нашем случае мы уже сыграли две игры с «Ливерпулем», два игры с «Челси», две игры с «Манчестер Сити». Но есть и другие команды, которые не сыграли вторые матчи против сильных клубов.

Мы можем финишировать в первой четверке, мы можем финишировать в первой шестерке или мы можем финишировать вне первой шестерки. Всё может случиться, и мы должны сделать всё возможное, что показать лучший результат.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает 9-е место в АПЛ. Отставание «шпор» от места в топ-4 составляет 6 очков, однако лондонский клуб имеет одну игру в запасе. В СМИ появляются слухи о том, что «Тоттенхэм» может уволить Моуриньо за неудовлетворительные результаты.

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dzvinka
dzvinka
19 февраля в 20:47
чем старше моур, тем больше ему лет
sv_1969
sv_1969
19 февраля в 20:11
Шансы есть!
Leha-ha50
Leha-ha50
19 февраля в 20:03
На данный момент все клубы , за исключением МС, выступают очень неровно. Командам предстоит провести еще по 14 матчей , и за этот достаточно большой промежуток времени, может все кардинально поменяться. Так , что тут Жозе прав. Предугадать конечный итог в АПЛ - просто нереально. Ждем очередных игр.
Всем здоровья.
КЭТиК
КЭТиК
19 февраля в 19:58
Шансов скорее всего нет.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
19 февраля в 19:48
Да ему уже лучше не тренером работать, а статистом. Всё чего -то вычисляет и пересчитывает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 февраля в 19:46
Шансы софсем невелики...
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