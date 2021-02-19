Моуриньо оценил шансы «Тоттенхэма» финишировать в топ-4

Главный тренер «Тоттенхэма» ответил на вопрос журналистов о том, смогут ли «шпоры» финишировать в четвёрке лучших команд по итогам нынешнего сезона АПЛ .

Когда вы проигрываете три матча, то попадаете в плохую ситуацию. Точно так же, когда вы выигрываете три матча, то попадаете в лучшую ситуацию. Так было в прошлом сезоне, поэтому давайте доиграем сезон до конца и посмотрим, что покажет турнирная таблица.

В конце концов, таблица всегда показывает то, что вы заслужили, и очень преждевременно думать об определении результатов сезона. У клубов всё ещё есть много матчей, и в нашем случае мы уже сыграли две игры с «Ливерпулем», два игры с «Челси», две игры с «Манчестер Сити». Но есть и другие команды, которые не сыграли вторые матчи против сильных клубов.

Мы можем финишировать в первой четверке, мы можем финишировать в первой шестерке или мы можем финишировать вне первой шестерки. Всё может случиться, и мы должны сделать всё возможное, что показать лучший результат.