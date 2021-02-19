«Холанд и Мбаппе будут бороться за „Золотой мяч“». Футбольная эра Эрлинга и Килиана уже началась

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вчера, 21:45

Кажется, в их успехе уже никто не сомневается.

На прошедшей неделе Мбаппе и Холанд забили в Лиге чемпионов 5 голов на двоих, причем Эрлинг признался, что Килиан вдохновил его своей игрой на «Камп Ноу». Мы знаем этих парней не первый день, но при этом они еще преступно молоды для уровня игры, который показывают. Например, у Роналду в 22 года не было голов в Лиге чемпионов, а у Мбаппе уже 24 точных удара. Холанд и вовсе забил 18 голов в 13 матчах, а ведь норвежцу всего 20 лет! Фиксируем прогресс молодцы суперзвезд в мнениях экспертов об их игре.

2017 год

Дидье Дешам о Мбаппе:

Мбаппе только 18 лет, но он уже сейчас может помочь сборной Франции. Он забивает важные голы и находится в великолепной форме. Этот игрок ещё очень молод, но он уверен в своих силах и умеет справляться с давлением.

Леонарду Жардим о Мбаппе:

Мбаппе постоянно развивается. Он с нами второй год и усердно работает над собой. Килиан понимает, что к чему, и мы довольны его выступлениями. Думаю, он достигнет высокого уровня. Насколько высокого? У него нет потолка.

Николя Анелька о Мбаппе:

У Килиана Мбаппе есть все, чтобы стать игроком мирового уровня. Ему просто нужно внимательно распоряжаться своей карьерой. Он должен выбрать: быть Анелька или быть Роналдо. Если он выберет мой путь, то закалит характер и станет одним из лучших форвардов планеты. Если последует дорогой Роналдо, то станет футбольной легендой и оставит свое имя в анналах истории футбола.

Андреа Барцальи о Мбаппе:

Мы изучали Мбаппе, он потрясающий футболист. Я видел разных игроков, но в его годы он обладает выдающейся техникой, скоростью, а главное — результативностью и отличным движением без мяча. Я ещё не встречал никого подобного. Думаю, Мбаппе может стать следующим Феноменом.

2018 год

Хави о Мбаппе:

Думаю, что после эпохи Месси и Роналду эталоном станет Неймар. Особенно потому, что он бразилец. Эпоха Неймара продлится 3-4 года, а затем наступит время Мбаппе. У него сумасшедший потенциал. И он всё ещё очень молод – ему всего 19 лет. Он настоящий зверь. На мой взгляд, талант бьёт физические показатели. Неймар больше похож на Месси – талант и физика. Думаю, что Мбаппе скорее одарён физически, нежели талантлив.

Фабио Капелло о Мбаппе:

Месси и Криштиану будут играть на таком уровне еще два года, а потом настанет время Мбаппе. У него прекрасное будущее, он может стать новым Роналду.

`О о Мбаппе:

Мбаппе — это будущий Месси. Если, конечно, он сможет хорошо справиться со своим статусом, а также будет понимать, что происходит вокруг его имени.

Кевин Де Брюйне о Мбаппе:

Мбаппе будет футбольной звездой на протяжении следующих 15 лет. Он провёл фантастический сезон и может закончить его и на более высокой ноте — победой на чемпионате мира.

Пеле о Мбаппе:

Добро пожаловать в клуб, Килиан Мбаппе! Здорово, что у меня теперь есть компания. Если он продолжит в том же духе и будет повторять мои рекорды, мне придется стряхнуть пыль со своих бутс!

Давид Трезеге о Мбаппе:

Мбаппе уже доказал свой уровень в матчах за клуб и сборную. Килиан силен уже сейчас, но главное — он будущее мирового футбола. Он будет после Месси и Роналду. Это исключительный игрок.

Рафаэль Варан о Мбаппе:

Я знал парочку инопланетян в футболе, но обычно им было уже по 25 или 30 лет, а сейчас я впервые встретил 20-летнего игрока с другой планеты. Мбаппе всё схватывает на лету. Когда я обсуждаю с ним тактику до матча, то не успеваю закончить предложение, потому что Килиан уже понял и усвоил мою мысль.

2019 год

Пеле о Мбаппе:

Мбаппе выиграл чемпионат мира в 19 лет, мне же было 17. Я говорил, что он играет практически на моем уровне. Думаю, он может стать новым Пеле. Многие полагают, что я это сказал в шутку, но я действительно так думаю.

Жозе Моуриньо о Мбаппе:

В случае с Мбаппе не нужно говорить, каким он будет через пять или десять лет. Просто следите за ним сейчас. Он абсолютно невероятен. Думаю, с учетом возраста Роналду, Месси и Неймара, именно Мбаппе является самым ценным футболистом мира. Гипотетически он самый дорогой игрок. Он невероятен. Это слово полностью характеризует Килиана, других эпитетов не требуется.

Юрген Клопп о Холанде:

Холанду всего 19 лет, но это шикарный нападающий. Как с ним справиться? Постараться лишить его мяча. Это действительно невероятно талантливый парень. Как и против лучших форвардов мира, надо стараться оставить его на голодном пайке.

Михаэль Цорк о Холанде:

Мы можем рассчитывать на амбициозного, сильного физически центрального форварда, у которого есть выраженный голевой инстинкт и впечатляющая скорость. Хотим развивать Эрлинга в «Боруссии». В 19 лет у него только начинается карьера, которая будет отличной.

2020 год

Марко Ройс о Холанде:

Боюсь, что такого нападающего у нас не было со времён Роберта Левандовского. Холанд даст нам возможность быть более гибкими и использовать разные схемы и стили.

Аксель Витсель о Холанде:

Холанд — настоящий бомбардир. Ему всего 19 лет, он огромный талант. Этот парень станет сенсацией в будущем, у него большие возможности для прогресса.

Ривалдо о Холанде:

Некоторые люди уже сравнивают Холанда с Роналдо, и в стиле их игры есть некоторые сходства. Холанд быстр, бесстрашен и забивает много голов. Вместе с тем еще рано начинать думать, что он будет наследником Роналдо.

Пол Скоулз о Холанде:

Холанд — это сенсация. Я думаю, что он достигнет уровня Роналду и Месси.

Неймар о Мбаппе:

Килиан – это феномен. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в истории. Быть его партнером по команде – огромная честь.

Роналдо о Мбаппе:

Он тот, кто больше всего напоминает мне обо мне и моих играх.

Кристоф Дюгарри о Мбаппе и Холанде:

Мбаппе имеет невероятный талант, однако ему не хватает бойцовских качеств, прессинга соперника. Мбаппе всегда хочет играть красиво и быть красивчиком, но футбол — это кое-что другое. Килиан многое умеет. Однако ему не хватает того, что делает Холанд все 90 минут на поле. Когда он начнет делать это, тогда и получит «Золотой мяч». Мбаппе нужно время от времени посматривать, как играет Холанд.

2021 год

Антуан Гризманн о Мбаппе:

Я очень рад за Килиана. Как только он начинает играть хуже, то получает порцию критики. Но я верю в то, что у ПСЖ есть будущая звезда, которая выйдет на уровень Лео и Криштиану. Он провёл действительно выдающийся матч на «Камп Ноу».

Лотар Маттеус о Холанде:

Его жизненный план состоит в том, чтобы играть в футбол. Холанд — машина. Ураган, который вас сносит. Для меня он стал настоящей сенсацией в 20 лет. То, что он делает с его габаритами, силой и страстью на поле — безумие. Просто машина. Вау!

Фабио Капелло о Холанде и Мбаппе: