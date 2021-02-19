Главный тренер «Арсенала» оценил игровую форму «Манчестер Сити» перед матчем 25-го тура АПЛ . «Горожане» одержали 17 побед подряд во всех соревнованиях.

То, что они сделали — это реакция на трудный период. Топ-клуб должен это делать, когда все сомневаются в его способностях. Они отреагировали действительно убедительно, все объединились и сделали то, что у них получается лучше всего.

Я считаю, что «Манчестер Сити» — это лучшая команда Европы на данный момент. То, как они играют, футбол, который они демонстрируют, и стабильность результатов — всё это делает их лучшей командой. В воскресенье нам предстоит тяжелая, но в то же время очень захватывающая задача.