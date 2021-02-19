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Артета: «„Манчестер Сити“ — это лучшая команда Европы на данный момент»

19 февраля 2021, 23:51
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игровую форму «Манчестер Сити» перед матчем 25-го тура АПЛ. «Горожане» одержали 17 побед подряд во всех соревнованиях.

То, что они сделали — это реакция на трудный период. Топ-клуб должен это делать, когда все сомневаются в его способностях. Они отреагировали действительно убедительно, все объединились и сделали то, что у них получается лучше всего.

Я считаю, что «Манчестер Сити» — это лучшая команда Европы на данный момент. То, как они играют, футбол, который они демонстрируют, и стабильность результатов — всё это делает их лучшей командой. В воскресенье нам предстоит тяжелая, но в то же время очень захватывающая задача.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G ответ 3ton (раскрыть)
20 февраля в 16:59, ред.
При том, что МС уже показывали лучший футбол в АПЛ, когда выиграли Премьер - Лигу, когда многие говорили о том, что они показывают лучший футбол в Европе, что они выиграют и Лигу чемпионов, но ЛЧ чемпионов они не выиграли. И только тогда, когда они выиграют Лигу чемпионов в сезоне 2020/2021, то только тогда возможно сказать, что они показывают лучший футбол в Европе! Я - сужу по фактам, а не по эмоциям, и симпатиям...!
3ton
3ton ответ Q-J-G (раскрыть)
20 февраля в 16:47
Прочитайте внимательно !
На данный момент !!!
При чем тут победа в ЛЧ?
На данный момент Сити показывает лучший футбол и результаты в Европе .
Ikarus74
Ikarus74 ответ Igo0rek (раскрыть)
20 февраля в 14:39
Он уже изобрёл) команда играет без КДБ с Гюндоганом, без КДБ и Гюндогана, нет зависимости от конкретного игрока. Игра поставлена. В ЛЧ только у ПСЖ есть шансы остановить. Главное чтобы до финала не встретились, тогда финал будет бомба.
galem72
galem72
20 февраля в 10:55
Обычное предматчевое лицемерие перед командой-соперником.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
20 февраля в 09:17
Лучшая команда Европы да и мира официально это Бавария. И в очной встрече тоже бы не сказал, что Сити их выиграет или пройдёт. Так что кроме как лести одного шарлатана к другому шарлатану эти слова относится не стоит.
goalaktika
goalaktika
20 февраля в 07:53
О Баварии он наверное не слышал
Igo0rek
Igo0rek ответ Ikarus74 (раскрыть)
20 февраля в 06:47
Главное чтобы в ЛЧ Пеп в очередной раз не стал изобретать велосипед))
Ikarus74
Ikarus74
20 февраля в 04:32
Главное свежие, отдохнули осенью и во всеоружии подошли к весне. Пеп красава, опять идёт на рекорд. Во всех 7 турнирах явный фаворит.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ youtomee (раскрыть)
20 февраля в 00:30
Учитывая, сколько у нас поражений, он привык отмазываться и это его особо уже не должно напрягать. Главное, чтобы не пришлось после вылета от "Бенфики" оправдываться, пофиг на МС...
Остапчук 67
Остапчук 67
20 февраля в 00:11
ЛЧ подтвердит или опровергнет.
youtomee
youtomee ответ Против ЦСКА (раскрыть)
20 февраля в 00:06
ну да понятно, а что ему еще делать? подстелил, меньше придется после матча отмазываться
Q-J-G
Q-J-G
20 февраля в 00:06
Лучшая ли команда Европы, посмотрим, кто выиграет Лигу чемпионов, тот и лучшая!
А вот то, что лучшая команда АПЛ, на данный момент, то действительно лучшая.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 февраля в 00:05
Он собрался проиграть.
sihafazatron
sihafazatron
19 февраля в 23:58
Да щас отлично играют и уже возвращаются агуэро, кдб и аке)) пора бы и в лч что-то показать- вот это будет показателем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 23:53
Полностью с ним согласен,лучшие!
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