Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игровую форму «Манчестер Сити» перед матчем 25-го тура АПЛ. «Горожане» одержали 17 побед подряд во всех соревнованиях.
То, что они сделали — это реакция на трудный период. Топ-клуб должен это делать, когда все сомневаются в его способностях. Они отреагировали действительно убедительно, все объединились и сделали то, что у них получается лучше всего.
Я считаю, что «Манчестер Сити» — это лучшая команда Европы на данный момент. То, как они играют, футбол, который они демонстрируют, и стабильность результатов — всё это делает их лучшей командой. В воскресенье нам предстоит тяжелая, но в то же время очень захватывающая задача.
На данный момент !!!
При чем тут победа в ЛЧ?
На данный момент Сити показывает лучший футбол и результаты в Европе .
На данный момент !!!
При чем тут победа в ЛЧ?
На данный момент Сити показывает лучший футбол и результаты в Европе .
А вот то, что лучшая команда АПЛ, на данный момент, то действительно лучшая.
А вот то, что лучшая команда АПЛ, на данный момент, то действительно лучшая.