Кирьяков: «„Арсеналу“ нужно воспользоваться пробелами в защите „Зенита“»

Экс-наставник «Арсенала» поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «Зенита» в рамках 1/8 финала Кубка России.

Конечно, «Зенит» — однозначный фаворит этого противостояния, но кубковые соревнования тем и хороши, что в них всегда есть элемент неожиданности. Здесь важно, чтобы туляки вышли на поле с максимальным настроем, тактически очень внимательно действовали в обороне, не допуская ошибок, и воспользовались пробелами в защите у питерцев, которые не могут совсем обойтись без изъянов.