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Кирьяков: «„Арсеналу“ нужно воспользоваться пробелами в защите „Зенита“»

20 февраля 2021, 02:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Экс-наставник «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «Зенита» в рамках 1/8 финала Кубка России.

Конечно, «Зенит» — однозначный фаворит этого противостояния, но кубковые соревнования тем и хороши, что в них всегда есть элемент неожиданности. Здесь важно, чтобы туляки вышли на поле с максимальным настроем, тактически очень внимательно действовали в обороне, не допуская ошибок, и воспользовались пробелами в защите у питерцев, которые не могут совсем обойтись без изъянов.

Ранее появилась информация о том, что форвард «Арсенала» Лука Джорджевич не сможет сыграть против бывшей команды из-за травмы.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
20 февраля в 06:12
У Арсенала думается проблем побольше.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 февраля в 03:17
С тылу заходите. Изъянов там больше.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 февраля в 02:58
Арсенал проиграл до матча
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