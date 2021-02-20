Силкин: «Кокорин не получил должного доверия со стороны Тедеско»

Экс-наставник московского «Динамо» поделился мнением о том, почему его бывшему подопечному не удалось закрепиться в «Спартаке».

Почему у Александра Кокорина не получилось в «Спартаке»? Иностранный тренер предпочтение отдавал легионерам. Вот и всё. Да, считаю, что причина только в этом. Александр не получил должного доверия со стороны тренеров. Все мы знаем, что Кокорин забивной форвард, а на поле появлялся довольно редко. Хотя, возможно, сказались травмы.

Кокорин не уступает Понсе и Ларссону. Но дело в другом. Когда он только начинал свой футбольный путь на взрослом уровне, мотивация у него была просто запредельной. А сейчас ему именно этого и не хватило...

Он поехал в Италию. Но пока, как говорится, не доехал. Я ему желаю только удачи и успехов. Он в принципе попал в неплохую команду, которая сейчас оказалась в тяжёлой ситуации. И от Кокорина ждут голов здесь и сейчас. Сможет ли он так с ходу дать результат? Вопрос. Не знаю. В каких он сейчас кондициях? Сможет ли он сразу стать лидером «Фиорентины»?