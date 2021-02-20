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Силкин: «Кокорин не получил должного доверия со стороны Тедеско»

20 февраля 2021, 01:13

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о том, почему его бывшему подопечному Александру Кокорину не удалось закрепиться в «Спартаке».

Почему у Александра Кокорина не получилось в «Спартаке»? Иностранный тренер предпочтение отдавал легионерам. Вот и всё. Да, считаю, что причина только в этом. Александр не получил должного доверия со стороны тренеров. Все мы знаем, что Кокорин забивной форвард, а на поле появлялся довольно редко. Хотя, возможно, сказались травмы.

Кокорин не уступает Понсе и Ларссону. Но дело в другом. Когда он только начинал свой футбольный путь на взрослом уровне, мотивация у него была просто запредельной. А сейчас ему именно этого и не хватило...

Он поехал в Италию. Но пока, как говорится, не доехал. Я ему желаю только удачи и успехов. Он в принципе попал в неплохую команду, которая сейчас оказалась в тяжёлой ситуации. И от Кокорина ждут голов здесь и сейчас. Сможет ли он так с ходу дать результат? Вопрос. Не знаю. В каких он сейчас кондициях? Сможет ли он сразу стать лидером «Фиорентины»?

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде заявил, что Кокорин пока находится не в лучшей форме.

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Насмешник
Насмешник
20 февраля в 07:44
За 12 лет клубной карьеры во взрослом футболе Кокорин забил 67 голов. В среднем меньше чем 6 голов за сезон. Это всё, что нужно знать о Кокорине.
ermak6848
ermak6848
20 февраля в 07:42
Это уже история ...
ДСА
ДСА
20 февраля в 06:16
Если давить халяву, то естественно доверия не получишь.
Василий 50
Василий 50
20 февраля в 03:00
За что ему доверять?
vm777
vm777
20 февраля в 01:42
Силкин сам понял, что сказал? Сперва говорит, что Кокору мариновал на лавке Тедеско, а потом выдает, что Кокорину не хватает мотивации. Гений мысли. Пока Кокорин ходил пешком, Понсе и Ларрсон выкладывались, выгрызали мячи, забивали и создавали моменты. И кто мешал Кокорину последние 10 лет играть на высоком уровне? Ну кроме сезона с Манчини.
mihaluch
mihaluch
20 февраля в 01:25
Наверное мешают старые болячки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 февраля в 01:22
А он его и не заслуживал!
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