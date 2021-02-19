Соболев: «Я парень из Сибири, к холоду отношусь спокойно»

Нападающий «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо».

Мы хорошо провели сборы, хорошо поработали. Думаю, что мы в отличной форме и завтра это покажем. Холод? Я парень из Сибири, к холоду отношусь более-менее спокойно. -15 или -20 градусов не сильно меня напрягают. Как не замерзнуть? Надо побольше двигаться на поле, и всё будет отлично.

Как всегда, цель на матч — забить. Цели отдать голевую передачу нет. Самая главная цель — чтобы мы победили. Чувствую себя отлично, сразу после приезда из Дубая начал тренироваться в общей группе. Отделался легким испугом. Всё отлично, колено не беспокоит. Работаем.