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Соболев: «Я парень из Сибири, к холоду отношусь спокойно»

19 февраля 2021, 22:17
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо».

Мы хорошо провели сборы, хорошо поработали. Думаю, что мы в отличной форме и завтра это покажем. Холод? Я парень из Сибири, к холоду отношусь более-менее спокойно. -15 или -20 градусов не сильно меня напрягают. Как не замерзнуть? Надо побольше двигаться на поле, и всё будет отлично.

Как всегда, цель на матч — забить. Цели отдать голевую передачу нет. Самая главная цель — чтобы мы победили. Чувствую себя отлично, сразу после приезда из Дубая начал тренироваться в общей группе. Отделался легким испугом. Всё отлично, колено не беспокоит. Работаем.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
19 февраля в 23:17
Мороз только неграм помеха да и то не всем.
makkie
makkie
19 февраля в 22:55
Слава Богу обошлось и Саша не травмировался в матче с "Ригой".
Потери бойцов нам не нужны - особенно в атаке и защите.
ABir
ABir
19 февраля в 22:45
Отличный боевой настрой на непростую игру
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 февраля в 22:30
Пожалуй самый надежный парень в Спартаке по характеру, самоотдаче.
Cat01
Cat01
19 февраля в 22:26
Желаем удачи и тепла
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