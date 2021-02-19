Бышовец: «Думаю, что у „Динамо“ и „Спартака“ шансы на победу равны»

Бывший тренер «Локомотива» поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Кубка России между «Динамо» и «Спартаком».

В этой встрече будет многое зависеть от того, как хорошо игроки будут готовы к климатическим условиям, в каком состоянии будет футбольное поле. Я думаю, что говорить о качестве, зрелищности и комфорте можно с большой натяжкой. Вполне возможно, что футболистам будет трудно реализовать какие-то наигранные тактические схемы. Единоборства, желание и эмоции сыграют важную роль. Мотивация есть у обеих команд и думаю, что шансы на победу равны.

Сегодня клубами руководят специалисты из Германии. Многое будет зависеть от того, насколько удастся создать условия для того, чтобы потенциал игроков был раскрыт за счет их взаимопонимания. Важны и морально-волевые качества и то, насколько получится у тренеров настроить игроков на это дерби.