ГлавнаяНовости

Бышовец: «Думаю, что у „Динамо“ и „Спартака“ шансы на победу равны»

19 февраля 2021, 20:30
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Кубка России между «Динамо» и «Спартаком».

В этой встрече будет многое зависеть от того, как хорошо игроки будут готовы к климатическим условиям, в каком состоянии будет футбольное поле. Я думаю, что говорить о качестве, зрелищности и комфорте можно с большой натяжкой. Вполне возможно, что футболистам будет трудно реализовать какие-то наигранные тактические схемы. Единоборства, желание и эмоции сыграют важную роль. Мотивация есть у обеих команд и думаю, что шансы на победу равны.

Сегодня клубами руководят специалисты из Германии. Многое будет зависеть от того, насколько удастся создать условия для того, чтобы потенциал игроков был раскрыт за счет их взаимопонимания. Важны и морально-волевые качества и то, насколько получится у тренеров настроить игроков на это дерби.

Все новости
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Сегодня, 23:24 Комментарии2
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Сегодня, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии12
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии12
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ mihaluch (раскрыть)
19 февраля в 21:32
Доброго Здоровья, Вячеслав!
Ничья исключается, эта игра на Кубок.
mihaluch
mihaluch
19 февраля в 21:14
Думаю ничья будет справедливым итогом.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 февраля в 20:46
Да ужжж, погода конечно может внести коррективы в игру. Тут что то предугадать трудно. Главное , чтоб без травм обошлось, поле все же будет тяжелое. Боюсь, что за февраль и март все поля в РПЛ угробят , а из-за плотного графика восстановить их будет сложно.
Ждем игры, и пусть победит тот , кто победит.
Всем здоровья.
1bear
1bear
19 февраля в 20:32
я за Динамо,но кубок - это лажа полная
shlomo
shlomo
19 февраля в 20:31
Шансы...это понятие очень тонкое....случайный отскок и шанс уже почти ноль....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100