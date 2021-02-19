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Бородюк: «„Краснодару“ не хватает бойцовских качеств»

19 февраля 2021, 22:27
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Российский тренер Александр Бородюк прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:3).

Первый матч «Краснодара» был достаточно неплох, но проиграли по делу. Что касается самой встречи, проиграли из-за индивидуальных ошибок, где-то вратарь должен был больше выручать, но на данный момент у «Динамо» больше игрового тонуса. Это дисциплинированная команда хорошего уровня.

Шансы в ответном матче у «Краснодара» есть, пожелаем им удачи. Важно будет навязывать свою игру, не проигрывать в единоборствах. Если команда будет прибавлять в ментальности, то будут прибавлять и в чемпионате и Кубке страны. Сейчас им не хватает бойцовских качеств, только тогда они будут выступать на более высоком уровне.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
20 февраля в 22:07
Я разве сказал что Краснодар скучная команда? Краснодар и при Шалимове и сейчас при Мусаеве по стилю самая зрелищная команда, которая старается играть в комбинационный атакующий футбол, но иногда для достижения нужного результата, стоит отойти от "своего стиля" , и постараться добиться нужного для себя результата играя не в "свой футбол" ...для этого у тренера должен быть не только план А на игру,но и план Б,В...и т.д вот этого у Мусаева нет! Он уже 3 сезона в команде(я могу ошибаться,но помоему третий сезон уже главный тренер он) но ничего нового не придумал

Теперь приведу пример... Арсенал(тот что из Лондона) при Венгере всегда играл в атакующий футбол, да побеждал пару раз в АПЛ,брал кубки, но в важных матчах особенно в плэй-офф ЛЧ всегда с треском вылетал то от Барселоны,то от Баварии, и даже в финалах ЛЧ и КУ....а все потому,что Венгер не мог ставить закрытый,защищающийся стиль( как модно стало называть " парковать автобус" ) и играть на результат, а любил только зрелищный кружевной атакующий футбол....и все дошло до того,что попадание в 4-ку в АПЛ было уже праздником,но зато мы играли в кружевной футбол

Вот для того чтоб расти и добиваться нужного результата особенно в ЕК,Быкам и в особенности Мусаеву нужно иногда отходить от "своего футбола"
Быкам удачи! И больших побед!
andrefino13
andrefino13 ответ A.S.A (раскрыть)
20 февраля в 00:03
Какого тренера? Посоветуй. Краснодар по игре сегодня самая интересная и перспективная команда, наряду с ЦСКА. Уже завтра Зениту и Спартаку нужно будет тратить денег в два раза больше, чтобы претендовать на чемпионство. Краснодар и ЦСКА будущее нашего футбола, на ближайшие пять лет.
A.S.A
A.S.A
19 февраля в 22:47
Краснадару не хватает нормального тренера, ну и пары нормальных центральных защитников!
ЮЗИК
ЮЗИК
19 февраля в 22:31
Это относится к любому нашему клубу в Европе
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