Бородюк: «„Краснодару“ не хватает бойцовских качеств»

Российский тренер прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:3).

Первый матч «Краснодара» был достаточно неплох, но проиграли по делу. Что касается самой встречи, проиграли из-за индивидуальных ошибок, где-то вратарь должен был больше выручать, но на данный момент у «Динамо» больше игрового тонуса. Это дисциплинированная команда хорошего уровня.

Шансы в ответном матче у «Краснодара» есть, пожелаем им удачи. Важно будет навязывать свою игру, не проигрывать в единоборствах. Если команда будет прибавлять в ментальности, то будут прибавлять и в чемпионате и Кубке страны. Сейчас им не хватает бойцовских качеств, только тогда они будут выступать на более высоком уровне.