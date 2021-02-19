Бородюк: «„Краснодару“ не хватает бойцовских качеств»

Российский тренер Александр Бородюк прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:3).
Первый матч «Краснодара» был достаточно неплох, но проиграли по делу. Что касается самой встречи, проиграли из-за индивидуальных ошибок, где-то вратарь должен был больше выручать, но на данный момент у «Динамо» больше игрового тонуса. Это дисциплинированная команда хорошего уровня.
Шансы в ответном матче у «Краснодара» есть, пожелаем им удачи. Важно будет навязывать свою игру, не проигрывать в единоборствах. Если команда будет прибавлять в ментальности, то будут прибавлять и в чемпионате и Кубке страны. Сейчас им не хватает бойцовских качеств, только тогда они будут выступать на более высоком уровне.
Теперь приведу пример... Арсенал(тот что из Лондона) при Венгере всегда играл в атакующий футбол, да побеждал пару раз в АПЛ,брал кубки, но в важных матчах особенно в плэй-офф ЛЧ всегда с треском вылетал то от Барселоны,то от Баварии, и даже в финалах ЛЧ и КУ....а все потому,что Венгер не мог ставить закрытый,защищающийся стиль( как модно стало называть " парковать автобус" ) и играть на результат, а любил только зрелищный кружевной атакующий футбол....и все дошло до того,что попадание в 4-ку в АПЛ было уже праздником,но зато мы играли в кружевной футбол
Вот для того чтоб расти и добиваться нужного результата особенно в ЕК,Быкам и в особенности Мусаеву нужно иногда отходить от "своего футбола"
Быкам удачи! И больших побед!
Теперь приведу пример... Арсенал(тот что из Лондона) при Венгере всегда играл в атакующий футбол, да побеждал пару раз в АПЛ,брал кубки, но в важных матчах особенно в плэй-офф ЛЧ всегда с треском вылетал то от Барселоны,то от Баварии, и даже в финалах ЛЧ и КУ....а все потому,что Венгер не мог ставить закрытый,защищающийся стиль( как модно стало называть " парковать автобус" ) и играть на результат, а любил только зрелищный кружевной атакующий футбол....и все дошло до того,что попадание в 4-ку в АПЛ было уже праздником,но зато мы играли в кружевной футбол
Вот для того чтоб расти и добиваться нужного результата особенно в ЕК,Быкам и в особенности Мусаеву нужно иногда отходить от "своего футбола"
Быкам удачи! И больших побед!