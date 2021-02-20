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ЦСКА — о Гинере: «20 лет с лучшим президентом — золотая эпоха»

20 февраля 2021, 12:00

ЦСКА опубликовал видеоролик в честь президента клуба Евгения Гинера. Гинер занимает свою должность ровно 20 лет — с 20 февраля 2001 года.

При нём ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и 7 раз выиграл Суперкубок России.

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Все комментарии
протон1
протон1
20 февраля в 19:49
Гинеру здоровья. мужик отличный . честный.
RIR68
RIR68 ответ Супервайзер (раскрыть)
20 февраля в 18:30
Когда хохол родился, еврей перекрестился. Определись с достижениями и национальностью Леонида Арнольдовича!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Супервайзер (раскрыть)
20 февраля в 18:12
    Супервайзер
    Супервайзер ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    20 февраля в 17:57
    Эти 250 миллионов он взял у ВТБ, не надо грязи в отношении Ленноровича, он настоящий еврей, а не какой-нибудь армянин Галицкий!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Аксинья (раскрыть)
    20 февраля в 16:57
    Ростов был бы первым, если в последнем, решающем туре у Рубина не отобрали гол забитый Гинеру и Ко.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    20 февраля в 16:29
    Спасибо ЕЛГ за то, что при его президентстве ЦСКА стал САМЫМ ТИТУЛОВАННЫМ клубом в России.(По версии УЕФА). Строительство своего стадиона это тоже заслуга ЕЛГ.
    Здоровья Вам и многолетие.
    cska1948
    cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    20 февраля в 16:08
      cska1948
      cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      20 февраля в 15:52
      Так Гинера, наши "друзья-соперники", хотят похоронить именно потому, что Гинер добился таких результатов, какие им в самых радужных снах про Федуна и не снились!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
      20 февраля в 15:51
      А потому , что он компетентный человек. А ошибки у всех бывают.
      cska1948
      cska1948 ответ oFANATo (раскрыть)
      20 февраля в 15:48
      И что характерно! Ни кто из армейских болельщиков не кричит, что в ЦСКА нет сменяемости власти, что Гинер узурпировал власть, что в ЦСКА диктатура!
      League1
      League1
      20 февраля в 15:39
      А где ЛЧ?
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      20 февраля в 15:30
      Здесь некоторые люди пишут, что проблемы с бизнесом у юбиляра начались в 2012-2014г. Как раз в аккурат, когда бывшего президента РФС размазали на бутерброде и съели. Да. Строительство началось в 2007г. 9 лет строилась Арена. Видимо у главбуха на радостях открылось второе дыхание и его мечта сбылась). Такое мнение тоже имеет право на жизнь)).
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Mi6 (раскрыть)
      20 февраля в 15:19
      Есть истина. От любимого дела не устаешь, как бы трудно ни было.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Супервайзер (раскрыть)
      20 февраля в 15:17
      Гинер вложил своих личных в стадион около 250 млн евро. Взял кредит, из-за возникших проблем с бизнесом перешел на минимальное финансирование клуба, но состав сохранил, в таблице не упал. в ЕК оставался, а потом пришлось отдать за долги 75 % акций. Сейчас потихоньку выкупает обратно. Уже у него 30% , около 15% акций у USM. еще у h- холдинг. Потихоньку Гинер выкупит еще у ВЭБ 21% и у него будет контрольный пакет. Так что не надо Гинера хоронить.
      Mi6
      Mi6
      20 февраля в 15:07
      Гинер устал. Это очевидно! Пора менять
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      20 февраля в 14:50, ред.
      Здесь некоторые люди приписывают Гинеру разные деяния, ссылаясь на связь начала строительства стадиона с изгнанием Толстых. Так некто ......, утверждает , что это произошло в 2013 г. Для информации , официальные данные привожу "ФГУ Минобороны (МО) ЦСКА в 2005 году заключило инвестконтракт с профессиональным футбольным клубом ЦСКА на возведение новой футбольной арены на 30 тысяч зрителей на месте старого стадиона ЦСКА и которому для этих целей передало земельный участок площадью 6,8 гектара. Снос старого стадиона был произведен в конце 2006 года[14]. Церемония закладки первого камня в основание нового стадиона была произведена в мае 2007 года[15]. Строительство стадиона началось 9 декабря 2007 года"
      Ребята, убедительная просьбы, давайте не распространять слухи. Будем честны перед собой!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      20 февраля в 14:41
      Гинер всегда был на плаву и судя по последнему решению президента РФС, будет иметь влияние на судьбоносные решения росфутбола, а по большому и себя в том числе, попав в исполком.
      Во все времена он был рядом с троном. Заслуга в том числе и его конечно в этом, в силу своего характера. Президент РФС, Главбух РФС, фактически всегда в исполкоме РФС. Это огромное влияние на все решения росфутбола. И думаю "серый кардинал" пользовался этим влиянием сполна. Плюс олигархи-друзья, которые всегда приходили ему на помощь, до поры до времени.
      В 2013 г в рамсах с Толстых добивается своего. Президент Толстых уходит в отставку. Гинер, которого этот же Толстых поставил на должность общака, по случайному совпадению в этом же году начинает строительство Арены). Россия к тому времени уже получила ЧМ и Толстых говорил уходя, что придут огромные деньги на организацию ЧМ.
      Что было дальше одному "богу" известно. Но факт, что Арена построена, клуб каждый год в призах и участник ЛЧ. Гинер талантлив. Спору нет. Но талант, этот с душком, с бесконечными скандалами, интригами, переламыванием всего об колено. Клуб да. Рос, как на дрожжах и в первую очередь умением работать локтями их босса, сметая все на своем пути, для достижения цели.
      Что есть хорошо для клуба, но не в общем для росфутбола. Есть чувство того, что главбух создавая империю, создал пирамиду, которая всегда рушится. Что и фактически произошло, но, как уже бывало, всегда появлялись люди, которые держали клуб на вершине.
      Поэтому не стал бы причислять главбуха к лучшему менеджеру росфутбола. Да и их наверно у нас нет по большому. Разве, если выделить Галицкого..
      К Центральному Клубу Советской Армии отношусь нормально, но не к их президенту. Да и, как-то язык не поворачивается назвать их "армейцами", как было, когда-то). Были гинеровцами. Потому-что была эпоха Гинера. Сейчас не то полугинеровцы, не то полуармейцы.
      С юбилеем Ленорыча!).
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
      20 февраля в 14:12
      Странно. А почему , если человек сказал то, что думал, нужно его за это переставать уважать? А если бы он лицемерно сказал, что считает Ростов претендентом на победу в ЛЧ, твое уважение сохранилось бы? Мне лично тоже так казалось. Но ведь футбол тем и прекрасен, что прогнозы и пожелания в нем часто не сбываются.
      Caniggia
      Caniggia
      20 февраля в 14:08
      Большое спасибо Гинеру стоит сказать хотя бы за первый в истории российских клубов выигранный еврокубок УЕФА и за построенный для команды стадион.
      SHMEL
      SHMEL
      20 февраля в 14:06
      Хочется сказать СПАСИБО ЕВГЕНИЙ ЛЕННОРОВИЧ! Спасибо за победы, спасибо за эмоции, спасибо за футбольный праздник, за переживания, за гордость, за преданность .... Я горжусь таким президентом! Хочется пожелать в этот юбилей преумножить все достигнутое и продолжать трудиться на благо клуба, на благо великого ЦСКА!!!
      Аксинья
      Аксинья
      20 февраля в 13:52
      Помнится как этот "лучший президент" несколько лет назад ляпнул, когда ростовчане заняли второе место в чемпе после армейцев, что лучше бы на втором месте был "Зенит" и играл бы в ЛЧ. На что ростовчане ответили достойным выступлением в Еврокубках, пройдя дальше питерцев и армейцев. Но уважения после этого к Гинеру у меня уже быть не может))
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      20 февраля в 13:46
      Пойми простую вещь. Все эти годы , кроме последнего, ПФК ЦСКА финансировал, т.е. содержал Гинер. Когда в 2012-2014 г у него , как и у многих начались проблемы с бизнесом, доходы резко упали и на все это наложилась стройка стадиона , за личные деньги Гинера, то наступили трудные и очень трудные времена. Гинер строил стадион на свои, в отличие от Зенита и Динамо. Какое здесь скупердяйство.? И несмотря на это ЦСКА не свалился. Играл в ЕК, пусть без успеха, но не падал как Спартак на 7-8 места. Так, что , как только ситуация позволит, перестройка будет, она потихоньку началась.
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      20 февраля в 13:39
      В какой-то момент ЦСКА мог стать крепким европейским клубом. продали несколько активов, в команде были ещё топ-игроки. Но он не потянул этот шаг. поэтому клуб сделал два шага назад. Новых Карвальо, Вагнер Лавов, Жо. Красичей, Хонд в клубе нет. Ушли Березуцкие, Игнашевич, Жирков, замена им не подъехала. Уйдёт Акинфеев, тогда и поймёте, что такое отсутствие перестройки.

      Сейчас есть Влашич, ценный актив, пожалуй все. Отсюда такой результат в еврокубках.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      20 февраля в 13:30
      Странные ты определения даешь Гинеру. Если ты лично не можешь купить Ламборджини, то разве можно тебя назвать скупердяем, как ты назвал Гинера. Расходы должны быть по доходам, эту истину никто не отменял и не опроверг.
      Супервайзер
      Супервайзер
      20 февраля в 13:28
      Женёк красава! Умудрился, не вложив своих денег ни копейки, и стадион какой-никакой построить и игроков неплохих подписывать. Да и титулы есть.
      Вот что значит правильно строить отношения с питерскими!
      BDA8181
      BDA8181 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      20 февраля в 13:08
      Малость перебор сравнения Гинера и Переса. В ЦСКА ни когда много денег не было как у Реала. Так что даже близко несравнимо. Я бы посмотрел как Перес рулил бы при таких финансах как у ЦСКА и смог бы он купить хотя бы того же Бэкса в свое время, слабо верится в это.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
      20 февраля в 13:07
      А "предугадывать" и гадать не надо. Достаточно быть в теме и все.
      Твой Арсен
      Твой Арсен
      20 февраля в 12:58
      Желаю Евгению Ленноровичу исполнения желаний, это самое главное. Все-таки универсальных рецептов счастья нет. И чтобы глаз не замылился)
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      20 февраля в 12:54
      🧤🕶️⚽🐴🏆🌕🍾🕸️🔥🌔☝️🌓🌋🌒🚑🌑🌽🤲💰....
      🔗-?
      Без слов. Вся история в картинках.
      shlomo
      shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      20 февраля в 12:51
      Что будет (даже в ближайшее время) трудно предугадать...всю "кухню" наверное тоже до конца мы не узнаем...то что Гинер крут, думаю никто спорить и оспаривать не будет (даже самые ярые противники армейцев)...а так, могу пожелать ему удачи (так же и его "детищу").....
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