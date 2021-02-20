ЦСКА — о Гинере: «20 лет с лучшим президентом — золотая эпоха»

ЦСКА опубликовал видеоролик в честь президента клуба Евгения Гинера. Гинер занимает свою должность ровно 20 лет — с 20 февраля 2001 года.
При нём ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и 7 раз выиграл Суперкубок России.
20 лет с лучшим президентом — золотая эпоха, которая далека от завершения 🏆 pic.twitter.com/WY1KT8pHRq— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 20, 2021
20 февраля 2001 года Евгений Гинер стал президентом ЦСКА, который сделает самым успешным российским клубом XXI века. В истории самих армейцев эпоха Гинера тоже занимает особенное место. Судите сами. За 106-летнюю историю (датой основания клуба считается 27 августа 1911-го) ЦСКА выиграл 34 трофея, если говорить только об официальных соревнованиях. 14 кубков за 89 лет без Гинера, и 21 трофей, в том числе единственный международный, за 17 лет с Евгением Ленноровичем в президентском кресле. Благодаря Гинеру нынешнее поколение армейских болельщиков – самое счастливое за все время существования клуба!
20 февраля 2001 года Евгений Гинер стал президентом ЦСКА, который сделает самым успешным российским клубом XXI века. В истории самих армейцев эпоха Гинера тоже занимает особенное место. Судите сами. За 106-летнюю историю (датой основания клуба считается 27 августа 1911-го) ЦСКА выиграл 34 трофея, если говорить только об официальных соревнованиях. 14 кубков за 89 лет без Гинера, и 21 трофей, в том числе единственный международный, за 17 лет с Евгением Ленноровичем в президентском кресле. Благодаря Гинеру нынешнее поколение армейских болельщиков – самое счастливое за все время существования клуба!