ЦСКА — о Гинере: «20 лет с лучшим президентом — золотая эпоха»

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20 февраля 2021, 12:00

ЦСКА опубликовал видеоролик в честь президента клуба Евгения Гинера. Гинер занимает свою должность ровно 20 лет — с 20 февраля 2001 года.

При нём ЦСКА выиграл Кубок УЕФА , стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и 7 раз выиграл Суперкубок России.