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Мостовой — об игре в мороз: «Использовали пластиковые пакеты»

20 февраля 2021, 16:45
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился опытом игры футбол в морозную погоду.

Было такое, что использовали пластиковые пакеты. Во-первых, их было трудно найти! Надеваешь пакет на носок, потом уже ногу в бутсы, и нога в тепле. Не попадает вода, снег.

Разогревающие мази? Они были с таким запахом! Если кто-то наносил на себя немного, то запах стоял по всей раздевалке. Все кричали: «Слышь, замотал! Убирай». Так воняло, да. Если ты немного перебарщивал, она еще и так жгла, что ты во время игры так бегал! Не ради игры, а потому что намазанное место жжет.

Сегодня «Динамо» сыграет против «Спартака» в Кубке России. Вечером в столице ожидается 11 градусов мороза.

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Mangur
Mangur
20 февраля в 17:46
вам бы в ветер при минус тридцать поиграть.КАк мы на ЗФИ.
Futurista
Futurista
20 февраля в 17:25
Финалгон мазь...та еще жгучая вонючка...другой и не было)...
mihaluch
mihaluch
20 февраля в 17:07
Теперь все завидуют питербуржцам.
ДАША Д
ДАША Д
20 февраля в 17:07
И ведь нормально играли...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 февраля в 17:00
Парням не позавидуешь - определенно. С одной стороны вроде как в интересах сборной так рано начали весенний сезон, а с другой стороны те же сборники в такую погоду , да на мерзлом поле могут нахватать травм, простудиться. Так , что палочка то о двух концах получается. Да еще зима в кои то веки настоящая выдалась. И сколько по такой погоде играть придется - пока неизвестно.
Ждем начала сегодняшних игр, и будем надеяться, что обойдется без травм.
Всем здоровья.
beefs
beefs
20 февраля в 16:58
таковы издержки российского футбола (весна-осень)...
Q-J-G
Q-J-G
20 февраля в 16:49
Да, играющим в мороз, не позавидуешь...
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