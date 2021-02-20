Мостовой — об игре в мороз: «Использовали пластиковые пакеты»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился опытом игры футбол в морозную погоду.

Было такое, что использовали пластиковые пакеты. Во-первых, их было трудно найти! Надеваешь пакет на носок, потом уже ногу в бутсы, и нога в тепле. Не попадает вода, снег.

Разогревающие мази? Они были с таким запахом! Если кто-то наносил на себя немного, то запах стоял по всей раздевалке. Все кричали: «Слышь, замотал! Убирай». Так воняло, да. Если ты немного перебарщивал, она еще и так жгла, что ты во время игры так бегал! Не ради игры, а потому что намазанное место жжет.