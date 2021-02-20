Наумов: «Не факт, что „Локомотив“ на одной ноге обыграет „Тамбов“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Кубка России, в котором московский клуб сыграет против «Тамбова».

За «Тамбов» выйдет амбициозная молодежь, которая хочет что-то доказать. Кубковые матчи — это не регулярный чемпионат. Здесь в одной отдельно взятой игре можно сделать результат. Будет борьба в тяжелых условиях, в условиях холода. Правда, еще непонятно, будут ли они играть. Холод нивелирует мастерство, и команды будут в более-менее равном состоянии. И не факт, что «Локомотив» на одной ноге обыграет «Тамбов». Вполне возможно, что молодые игроки будут на кураже из-за последних новостей.