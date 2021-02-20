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Наумов: «Не факт, что „Локомотив“ на одной ноге обыграет „Тамбов“»

20 февраля 2021, 15:18
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Кубка России, в котором московский клуб сыграет против «Тамбова».

За «Тамбов» выйдет амбициозная молодежь, которая хочет что-то доказать. Кубковые матчи — это не регулярный чемпионат. Здесь в одной отдельно взятой игре можно сделать результат. Будет борьба в тяжелых условиях, в условиях холода. Правда, еще непонятно, будут ли они играть. Холод нивелирует мастерство, и команды будут в более-менее равном состоянии. И не факт, что «Локомотив» на одной ноге обыграет «Тамбов». Вполне возможно, что молодые игроки будут на кураже из-за последних новостей.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 февраля в 10:08
наверняка обыграет на двух
ДСА
ДСА
20 февраля в 17:05
И без ног обыграть.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 февраля в 16:45
Это уже как настроятся
Q-J-G
Q-J-G
20 февраля в 16:44
Не факт, что и на двух обыграет)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 февраля в 15:41
Бывший доброго не скажет
Leha-ha50
Leha-ha50
20 февраля в 15:33
Голодные волки не осилят сытых машинистов.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
20 февраля в 15:25
Если бояться дворовой команды (исходя из нынешних реалий), то что делать в Европе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 февраля в 15:21
Думаю что без напряга...
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