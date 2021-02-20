Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о форме петербургской команды после зимней паузы.

Есть потери, но по большому счету ничего не произошло. Не вижу изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону. Думаю, что с учетом дел у соперников и положения в таблице стабильность — это залог успеха для «Зенита». Ситуацию с главным тренером и руководством тоже имею в виду. Что происходит в тех же «Локомотиве», «Спартаке» — эти истории не сильно помогают конкурентам работать спокойно и думать о результате.

Травмы у Азмуна и Малкома? Команде уже приходилось играть без них. А результат при этом по большому счету есть. Причем по некоторым показателям статистика у «Зенита» в чемпионате даже лучше, чем в прошлом сезоне. Так что серьезных проблем не вижу. Тем более что Малком и Азмун в ближайшее время травмы залечат. Когда в похожей ситуации осенью играл Мостовой, подумал, что процентов 80 других клубов не только с удовольствием его взяли бы, но и сразу ставили бы в основной состав. Все качества для Премьер-Лиги у него есть. Другое дело, что это «Зенит» и конкуренция здесь другая.