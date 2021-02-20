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«Тамбов» договорился о переходе футболистов ЦСКА, «Рубина» и «Динамо»

20 февраля 2021, 12:25

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин заявил, что клуб договорился о переходах футболистов «Рубина», «Динамо» и ЦСКА.

Будем заходить новой командой. Три-четыре игры на становление пройдет, чтобы мы были более-менее похожи на команду. Новая линия обороны, вроде бы наигранная немного линия нападения.

Договорились с казанским «Рубином», молодой нападающий приедет к нам. Есть договоренность с «Динамо», есть с ЦСКА. Сейчас освобождаются многие игроки, если нам повезет, надо еще 2-3 опытных, нужен стержень. Хочется поиграть, а не доигрывать.

Ранее в «Тамбове» сообщили, что футболисты начали отказываться от претензий.

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Futurista
Futurista
20 февраля в 14:21
На новостях о 44 млн ребята подтянулись...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ За адекватность (раскрыть)
20 февраля в 14:19
Лично я исключаю невылет тамбовчан. Тянуть дальше их некому, да и вложения нужны немалые, чтобы поднять команду, а сейчас это просто латание дыр, чтобы сильно не испортить реноме российского чемпионата в глазах мнеждународной общественности.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 февраля в 14:15
Неужто Витю Васина на усиление Тамбова отрядили?
kyxy
kyxy
20 февраля в 13:51
Видимо парень из Монако который в Тамбов поедет
oFANATo
oFANATo
20 февраля в 13:34
Парочку молодых игроков из молодежного ЦСКА могут отдать поиграть.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 февраля в 13:30
На данный момент стоит задача - доиграть сезон. О будущем Тамбова особо никто и не задумывается. Главное - не ломать чемпионат , а там губернатор пусть разбирается. Довели команду до полного фиаско. Зачем надо было заявляться в РПЛ ??? Денег как не было, так и нет, стадион полтора года не могут довести до ума. Так, что после завершения чемпионата с Тамбовом по любому придется расстаться. Скорее всего Тамбов отправится в ПФЛ, в ФНЛ они похоже тоже не потянут. Жаль, но это жизнь, а в жизни всякое бывает.
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
20 февраля в 13:26
это пустые мечты ))понижения не избежать))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 февраля в 13:06
А вдруг заиграют и всех порвут,вот будет ржака!
За адекватность
За адекватность
20 февраля в 13:05
Как говорится "с миру по нитке-голому рубаха". Очень было бы интересно посмотреть за развитием ситуации, если "Тамбов" умудрится не вылететь. Ну а так в принципе было понятно, что РФС и РПЛ костьми ляжет, дабы "Тамбов" доиграл сезон. Как обычно личное мнение.
КЭТиК
КЭТиК
20 февраля в 12:52
Теперь выйдут и всех порвут с такими то игроками!
beefs
beefs
20 февраля в 12:26
такое бывало только после авиакатастроф, ужас...
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