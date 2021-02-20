«Тамбов» договорился о переходе футболистов ЦСКА, «Рубина» и «Динамо»

Главный тренер «Тамбова» заявил, что клуб договорился о переходах футболистов «Рубина», «Динамо» и ЦСКА .

Будем заходить новой командой. Три-четыре игры на становление пройдет, чтобы мы были более-менее похожи на команду. Новая линия обороны, вроде бы наигранная немного линия нападения.