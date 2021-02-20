«Тамбов» договорился о переходе футболистов ЦСКА, «Рубина» и «Динамо»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин заявил, что клуб договорился о переходах футболистов «Рубина», «Динамо» и ЦСКА.
Будем заходить новой командой. Три-четыре игры на становление пройдет, чтобы мы были более-менее похожи на команду. Новая линия обороны, вроде бы наигранная немного линия нападения.
Договорились с казанским «Рубином», молодой нападающий приедет к нам. Есть договоренность с «Динамо», есть с ЦСКА. Сейчас освобождаются многие игроки, если нам повезет, надо еще 2-3 опытных, нужен стержень. Хочется поиграть, а не доигрывать.
Ранее в «Тамбове» сообщили, что футболисты начали отказываться от претензий.
Всем здоровья.
Всем здоровья.