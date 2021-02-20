Игонин — о «Тамбове»: «Сперва надо людей спасать, а потом чемпионат»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал финансовую ситуацию с «Тамбовом».

В этой истории получается, что сейчас всем миром «Тамбову» соберут деньги, которые будут потрачены на самолеты и гостиницы с питанием. А как быть с зарплатой сотрудникам клуба, которые наверняка не получали ее очень давно? Наверное, эти вопросы надо сначала решить. Мне кажется, сперва надо людей спасать, а потом чемпионат.

Выделить сумму и развивать футбол — это несколько разные истории. Как его развивать на однократно выделенные 200 миллионов рублей? То есть у тебя будет эта сумма, чтобы за 6 месяцев быстренько развить футбол?