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Игонин — о «Тамбове»: «Сперва надо людей спасать, а потом чемпионат»

20 февраля 2021, 12:59

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал финансовую ситуацию с «Тамбовом».

В этой истории получается, что сейчас всем миром «Тамбову» соберут деньги, которые будут потрачены на самолеты и гостиницы с питанием. А как быть с зарплатой сотрудникам клуба, которые наверняка не получали ее очень давно? Наверное, эти вопросы надо сначала решить. Мне кажется, сперва надо людей спасать, а потом чемпионат.

Выделить сумму и развивать футбол — это несколько разные истории. Как его развивать на однократно выделенные 200 миллионов рублей? То есть у тебя будет эта сумма, чтобы за 6 месяцев быстренько развить футбол?

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Все комментарии
mortid
mortid
20 февраля в 16:09
Людей спасать? А может сапогом в живот, чтобы таких мыслей не возникало? Это же так по нашему.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 февраля в 13:09
Просто Игонин далек от методик распила нашего бюджета. Здесь приведена одна из простейших, можно сказать примитивная.
STVA 1
STVA 1
20 февраля в 13:03
Дело говорит
Cat01
Cat01
20 февраля в 13:03
Верно говорит молодец
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