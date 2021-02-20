Глушаков: «Все привыкли к сборам в Дубае, а раньше и в -15 играли»

Хавбек «Химок» рассказал о том, как «Спартак» играл с «Томью» при температуре -13 градусов.

Помню тот матч. Было очень холодно, Фернандо забил красивый гол, выиграли — 1:0. Сильно удивился, что агрономом (Геннадий Иванов) изумительно подготовил газон в такой мороз: было ровное, почти идеальное поле. А в целом получилась, можно сказать, классическая сибирская игра. Никто не был уверен, что матч состоится, но ехали с желанием всё-таки сыграть. Настраивались на тяжёлое противостояние в суровых условиях.

Мы-то, россияне, и в -20 играли. А вот что легионеры вышли и так отыграли — это достойно уважения. Как утеплялись? Я растирал мышцы и пальцы ног разогревающей мазью. Кто-то в команде тёплые стельки в бутсы вставлял. В раздевалке после матча согревались чаем. Потом был долгий полёт из Томска в Москву. Там — по 50 граммов коньячка…

Сейчас все привыкли к сборам в Дубае и других тёплых странах. А раньше и Лигу чемпионов в -15 играли. В «Лужниках», помню, с «Локо» против «Атлетика» играли в жуткий мороз. Есть такой момент, что сам себя больше накручиваешь: мол, холодно, непривычно. На самом деле, в этом нет ничего экстремального. Надо выходить и играть.