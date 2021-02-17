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Месси 7 раз разгромили в ЛЧ за пять лет, Роналду – ни разу. Вспоминаем худшие матчи грандов

17 февраля 2021, 12:47
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Команда Лионеля привыкла к крупным поражениям в Европе.

Удивительное неумение анализировать свои ошибки опустило «Барселону» на дно. Начинать надо со сгнившей головы – руководство и тренеры виноваты сильнее, чем любой игрок, даже Месси, что тоже виноват. Но Лионелю зря отдали повязку, которую не заслуживает в силу характера, ведь это не человек-лев.

Окружили аргентинца Брейтуэйтом, Дембеле и Гризманном, что априори не вытащат, ведь сами без чемпионского духа. Иньеста ест суши в Японии, Пике не готов физически. Бускетс, к сожалению, уже не великий опорник. От Де Йонга можно дождаться падения в штрафной, но нельзя заставить чисто отработать в защите.

«Барселона» не просто нарывалась на разгром от ПСЖ, а уже привыкла к подобным результатам. Но интересно сравнить ее показатели, начиная с сезона 2016/17, и других команд с самым высоким рейтингом УЕФА за это время. Как часто в Лиге чемпионов, где богатые богатеют, их потрошат? И кто это делает?

7 место. «Бавария» — 1 разгром, разница мячей – 0:3

У немцев длится серия из 17 матчей без поражений в Лиге чемпионов. Последним «Баварию» обыгрывал Клопп в плей-офф, когда «Ливерпуль» победил 3:1, но разгрома тогда избежали. В плане крупных поражений за последние пять лет немцы скучные. Уступали только ПСЖ, но на групповом этапе и на выезде.

Французы, как видим, поднаторели в играх с грандами – громили не только испанцев, которых найдете выше в рейтинге. И если тот же «Ливерпуль» отыгрался против «Барселоны», но за пределами списка, поскольку не провел 5 сезонов в ЛЧ подряд, то «Бавария» парижанам отомстила скромнее по счету, зато в финале Лиги чемпионов, прервали серию без кубков.

6 место. ПСЖ – 1 разгром, разница мячей – 1:6

Можно сказать, что парижане делят седьмое место с немцами, ведь в их случае разница мячей крупнее, но арбитр Айтекин принял семь спорных решений не в пользу ПСЖ. Победа «Барселоны» 6:1 не отражает отношение французов к турниру. Камбэк случился давно, парижане набрались опыта, хотя и позволяли глупые вылеты раньше.

Но когда команда наравне с «Баварией» — речь о сильном клубе с приличной игрой. ПСЖ фатально не везло на легких соперников в плей-офф – играли против «Барселоны» дважды, с «Реалом» и МЮ, но так будет не всегда. В прошлом году достались не настолько грозные по именам оппоненты – были в финале впервые в истории.

5 место. «Ювентус» — 2 разгрома, разница мячей – 0:6

Сразу спойлер – чаще всего грандов громят другие гранды, успехи «Ромы», «Аякса» или ЦСКА в таких поединках остаются большой редкостью для Лиги чемпионов. Вот и «Ювентус» уступал только Месси и Роналду с крупным счетом. Вот только прошло немало времени с тех поражений – случились пять сезонов назад.

После этого итальянцы уступали максимум 0:2, но тоже редко. Не удивительно, все-таки речь о вечном чемпионе Серии А, что умеет действовать осторожно и рационально. Зато один из разгромов был полезен – после дубля в Турине фанаты устроили овацию Роналду, его сердце растаяло, выбрал «Ювентус» новым клубом.

4 место. «Манчестер Сити» — 2 разгрома, разница мячей – 0:7

Им не везет в Лиге чемпионов, хотя постоянно выступают в турнире. МЮ вне этого рейтинга, ведь пропускали сезон, когда играли в Лиге Европы, хотя с соседями у них есть одна общая боль – разгром от «Барселоны». Гвардиола уступил бывшему клубу в группе 0:4, а потом нарвался в плей-офф на Мбаппе и «Монако».

Тот опыт не помог, позже крупно уступили «Ливерпулю» 0:3. И хотя себя должны винить в первую очередь, отмечаем невезучесть Гвардиолы в ЛЧ после золотых сезонов. Был вопрос к судейству против команды Клоппа. Затем скандал против «Тоттенхэма» — до эпохи повторов судья не увидел игры рукой в голевой атаке «шпор». Хотя даже без ляпов рефери «Лион» не прошли…

3 место. «Реал» — 3 разгрома, разница мячей – 1:10

Все неудачи уже после ухода Роналду. Команда Зидана ходила по грани разгромов, когда уступали по 1:3 «Тоттенхэму» или «Ювентусу». Против «Шахтера» нарывались на погром оба раза, поэтому будущий матч против «Аталанты» крайне любопытный. У Гасперини знаменитые погромщики, Зидану надо собрать волю в кулак и заставить защиту отработать четко.

Впрочем, «Реал» не худший в компании, ведь у него один погром в плей-офф Лиги чемпионов – сгорели «Аяксу» 1:4 после выездной победы 2:1, недооценили будущих полуфиналистов розыгрыша, хотя на групповом этапе ЦСКА подсказал фавориту – и его можно разбить. Особенно если Рамос на трибуне. А третьим, кто громил «Реал», стал ПСЖ, но тоже на групповом этапе.

2 место. «Атлетико» — 4 разгрома, разница мячей – 0:14

От кого нельзя ожидать такого результата по разгромам, так это от команды Симеоне. Видать, наличие Гризманна на поле так влияет на команду. А если оставить шутки о старшем брате Греты Тунберг, что натравил тающие ледники на каталонский «Титаник», то фиксируем, что «Атлетико» сломал не Антуан, а Роналду.

Симеоне проявил неуважение к сопернику, но португалец дважды в разных клубах выносил «матрасников» проветриваться. А в группах «Атлетико» предпочитает влетать со счетом 0:4 немцам – «Боруссии» Д и «Баварии». С учетом, что Суарес в ЛЧ не большой помощник, особенно на выезде, пока не спешим включать испанцев в список фаворитов.

1 место. «Барселона» — 7 разгромов, разница мячей – 3:29

Каталонцы сами часто громят соперников в Лиге чемпионов, за пять сезонов делали это 13 раз. Вот только обычно на ранних стадиях. «Барселона» может уничтожить юное киевское «Динамо» или разнести «Селтик» со счетом 7:0. Но главное, как завершает турниры. И насколько сильно боится грандов, паникуя – вчера против ПСЖ выстроили 6 игроков в линию, но не помогло:

С ПСЖ в прошлом отыгрались после скандального судейства, но потом «Ювентус» разнес защиту «Барселоны» 3:0. «Рома» выигрывала с тем же счетом. «Ливерпуль» разгромил каталонцев 4:0, «Бавария» — 8:2 в одном матче. ПСЖ может дома добавить еще, но и 1:4 на «Камп Ноу» — доказательство, что каталонский клуб, хотя самый богатый на планете, не самый умный.

Остались у разбитого корыта, поскольку путали процесс и пафос с трудом и результатом. 29 пропущенных в 7 играх, нет другого гранда, чтобы позволял подобное непотребное поведение в обороне в ЛЧ. Причем каталонцы с «Ромой» и «Ливерпулем» демонстрировали крайнее высокомерие – вылетали после разгромных побед в первых матчах.

ПСЖ решил не устраивать триллер и сразу обозначил, кто сильнее. Команда Месси пережила 7 погромов, а Роналду избежал свежих разгромов в ЛЧ, сменив клуб. Посмотрим, как будет дальше, но по каталонцам уже можно сделать вывод – уступали с разницей в три или больше мячей чаще, чем «Ювентус», МС, ПСЖ и «Бавария» вместе взятые. Причем шесть раз пережили разгромы именно в плей-офф.

Но в чем разница с прошлым? За последние 20 сезонов у каталонцев было лишь два разгромных поражения именно на «Камп Ноу» во всех турнирах. Роналду и Мбаппе в этом сезоне удвоили количество таких погромов.

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18 февраляСтанислав Горин в блоге Кто круче?Комментарии9
«Атлетико» впервые при Симеоне пропустил в шести матчах подряд
17 февраля Комментарии5
У «Барселоны» уже 6 разгромных поражений в плей-офф ЛЧ за последние 5 лет
17 февраля Комментарии60
Месси 13-й сезон подряд забил 20+ голов за «Барселону»
16 февраля Комментарии12
«Бавария» повторила рекорд «Гамбурга» по голам в Бундеслиге
16 февраля Комментарии7
В этом сезоне на Месси фолят в два раза чаще, чем на Роналду
16 февраля Комментарии26
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Все комментарии
амурец
амурец
18 февраля в 02:26
    амурец
    амурец ответ Мessi 10 (раскрыть)
    18 февраля в 02:24
    а чего не удалить пол команды ПСЖ? тогда может и была бы ничья
    ESPANOL
    ESPANOL
    18 февраля в 01:45, ред.
    Какое то сравнение. Проигрывала Барселона, когда в ее составе был Месси, а сколько Барселона выигрывала с ним? Громила Реал с Роном в составе сколько раз? Это получается, если в классе двоечников я отличник, то все равно я двоечник, потому что все двойки получают и на учебу забили.какой то!
    Baggio94
    Baggio94 ответ shlomo (раскрыть)
    17 февраля в 22:09
      AgamagA..
      AgamagA..
      17 февраля в 21:35
      Сравнение так себе. Месси не бегает из клуба в клуб, не ищет себе комфортные коллективы как это делает Нарцисс. Поменяйте их местами, и результат был бы тот же! Месси громил Реал несколько раз с нарциссом в составе. Выбивал из плей-офф его Реал, выигрывал финал против МЮ с нарциссом. Личные встречи за Месси!
      bublikyo
      bublikyo
      17 февраля в 20:23
      Реал громил Ювентус в финале ЛЧ 4:1, или это не считается?
      League1
      League1 ответ Правдин Семён (раскрыть)
      17 февраля в 17:44
      Зачем месю оправдывать? Он не умеет играть против грандов, это же очевидно.
      Fahrenheit_66
      Fahrenheit_66 ответ Мessi 10 (раскрыть)
      17 февраля в 17:26
      Не должны были удалять Гейе. На двадцатой минуте Педри набросился сзади и уронил Гейе. Гейе в ответ уронил Педри. С какого лешего арбитр желтую показал?
      Hamman
      Hamman
      17 февраля в 17:15
      За то Месси громит всех по зарплате! Громит без шансов отыграться...
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Мessi 10 (раскрыть)
      17 февраля в 16:54
        RR117
        RR117
        17 февраля в 15:59
        «Барселона» — 7 разгромов, разница мячей – 3:29

        Судя по этой статистике, сказка о том, что Месси забивает пачками, является полностью лживой.
        Мessi 10
        Мessi 10 ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
        17 февраля в 15:26
        Это твое частное мнение ) могу также сказать, что вчера в первом тайме должны были удалить Гейе, тогда и счет был бы другим.

        Короче говоря, скандала тогда уж точно не было )
        Керосинщик против Князя
        Керосинщик против Князя ответ Мessi 10 (раскрыть)
        17 февраля в 15:13
        Один липовый пенальти 100% есть и счёт должен был быть как минимум 5:1, а дальше вылет Барсы.
        Мessi 10
        Мessi 10 ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
        17 февраля в 15:03
        По Суаресу ещё могут быть вопросы, упал картинно, но контакт был. На Неймаре пенальти 100%.
        А что сделал ПСЖ для победы ? Команда, которая не забивает два выхода 1 на 1 с вратарем обречена на проигрыш. Их возили по делу и никаких послематчевых скандалов про судейство, о которых воображает автор, не было. ПСЖ в том матче не наиграл на победу.
        Керосинщик против Князя
        Керосинщик против Князя
        17 февраля в 15:01
          Равалпинди
          Равалпинди ответ димон 37 (раскрыть)
          17 февраля в 14:59
          Роналду не играл против Сан-Марино.
          Керосинщик против Князя
          Керосинщик против Князя
          17 февраля в 14:55
            Керосинщик против Князя
            Керосинщик против Князя ответ Мessi 10 (раскрыть)
            17 февраля в 14:52
            Нырки Суареса и Неймара, а у ПСЖ отобрали пенальти.
            Pervomaez
            Pervomaez
            17 февраля в 14:51
            Срочно надо Шарлатана пепку в барсу пусть покажет какой он супер тренер
            Rattlehead
            Rattlehead ответ Мessi 10 (раскрыть)
            17 февраля в 14:47
            Например, очевидный фол Маскерано на Ди Марии в собственной штрафной, причем фол на красную, которой в итоге не последовало, ровно как и пенальти.
            димон 37
            димон 37 ответ RR117 (раскрыть)
            17 февраля в 14:39
            Пеналду играл в клубах которым не было конкурентов, мю фергюсона, реал перец, и вечный чемпион ювентус, а в сборной он велик только с сан Марин ом, как шлюба
            Правдин Семён
            Правдин Семён
            17 февраля в 14:26
            Очень жаль, что Месси так много пропускает. Он ведь главная звезда каталонской защиты и лучший вратарь в истории Барселоны. .
            Rosomahа
            Rosomahа
            17 февраля в 14:13
            4 гола в лч и все с пенальти)))))))))))))))))))))))))))))))) Это же надо такой бездарности сто лямов в год платить))))))
            112910415
            112910415
            17 февраля в 14:05
            команду надо делать заново, почти с нуля
            Мessi 10
            Мessi 10
            17 февраля в 13:56
            О каком скандальном судействе в матче с ПСЖ упоминает автор? Счет 6-1 полностью отражал происходящие события на поле.

            И какой смысл сравнивать количество разгромов Месси и Роналду, если последний перешел в другой клуб?
            В общем, автор сего опуса узнается уже с заголовка.
            Rattlehead
            Rattlehead ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
            17 февраля в 13:39
            Вчера был. Прилетел, пробил пенальти и улетел обратно)
            Rosomahа
            Rosomahа
            17 февраля в 13:34
            Ну зато он против Гранады монстр)))))))))))))))))))))))))))))))
            RR117
            RR117
            17 февраля в 13:23
            Хватит сравнивать Роналду с Месси.

            Португалец это уникум, играл в трех топ чемпионатах, в сборной и везде на ведущих ролях.

            Месси такое и во сне не снилось.
            Он и в тепличных условиях умудряется растворяться на поле, а что будет если перейдет в другой чемпионат и клуб - будет вторым Азаром, крутым в Челси и бесполезным в новой команде.
            Q-J-G
            Q-J-G
            17 февраля в 13:13
            Тот случай, когда первое место "Барселоны" - не радует...

            Печальная статистика, которая "не печалила" бывшего Президента "Барселоны".
            Еноты за Арсенал
            Еноты за Арсенал
            17 февраля в 13:04
            Неправильно говорить, что Месси разгромили семь раз... Правильно - "Барселону" разгромили семь раз, пока Месси улетал играть решающие матчи чемпионата галактики по футболу.

            Невозможно разгромить того, кого нет на поле.
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