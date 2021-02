Месси 7 раз разгромили в ЛЧ за пять лет, Роналду – ни разу. Вспоминаем худшие матчи грандов

Команда Лионеля привыкла к крупным поражениям в Европе.

Удивительное неумение анализировать свои ошибки опустило «Барселону» на дно. Начинать надо со сгнившей головы – руководство и тренеры виноваты сильнее, чем любой игрок, даже Месси, что тоже виноват. Но Лионелю зря отдали повязку, которую не заслуживает в силу характера, ведь это не человек-лев.

Окружили аргентинца Брейтуэйтом, Дембеле и Гризманном, что априори не вытащат, ведь сами без чемпионского духа. Иньеста ест суши в Японии, Пике не готов физически. Бускетс, к сожалению, уже не великий опорник. От Де Йонга можно дождаться падения в штрафной, но нельзя заставить чисто отработать в защите.

«Барселона» не просто нарывалась на разгром от ПСЖ , а уже привыкла к подобным результатам. Но интересно сравнить ее показатели, начиная с сезона 2016/17, и других команд с самым высоким рейтингом УЕФА за это время. Как часто в Лиге чемпионов, где богатые богатеют, их потрошат? И кто это делает?

У немцев длится серия из 17 матчей без поражений в Лиге чемпионов. Последним «Баварию» обыгрывал Клопп в плей-офф, когда «Ливерпуль» победил 3:1, но разгрома тогда избежали. В плане крупных поражений за последние пять лет немцы скучные. Уступали только ПСЖ , но на групповом этапе и на выезде.

Французы, как видим, поднаторели в играх с грандами – громили не только испанцев, которых найдете выше в рейтинге. И если тот же «Ливерпуль» отыгрался против «Барселоны», но за пределами списка, поскольку не провел 5 сезонов в ЛЧ подряд, то «Бавария» парижанам отомстила скромнее по счету, зато в финале Лиги чемпионов, прервали серию без кубков.

Можно сказать, что парижане делят седьмое место с немцами, ведь в их случае разница мячей крупнее, но арбитр Айтекин принял семь спорных решений не в пользу ПСЖ . Победа «Барселоны» 6:1 не отражает отношение французов к турниру. Камбэк случился давно, парижане набрались опыта, хотя и позволяли глупые вылеты раньше.

Но когда команда наравне с «Баварией» — речь о сильном клубе с приличной игрой. ПСЖ фатально не везло на легких соперников в плей-офф – играли против «Барселоны» дважды, с «Реалом» и МЮ , но так будет не всегда. В прошлом году достались не настолько грозные по именам оппоненты – были в финале впервые в истории.

Сразу спойлер – чаще всего грандов громят другие гранды, успехи «Ромы», «Аякса» или ЦСКА в таких поединках остаются большой редкостью для Лиги чемпионов. Вот и «Ювентус» уступал только Месси и Роналду с крупным счетом. Вот только прошло немало времени с тех поражений – случились пять сезонов назад.

После этого итальянцы уступали максимум 0:2, но тоже редко. Не удивительно, все-таки речь о вечном чемпионе Серии А, что умеет действовать осторожно и рационально. Зато один из разгромов был полезен – после дубля в Турине фанаты устроили овацию Роналду, его сердце растаяло, выбрал «Ювентус» новым клубом.

Им не везет в Лиге чемпионов, хотя постоянно выступают в турнире. МЮ вне этого рейтинга, ведь пропускали сезон, когда играли в Лиге Европы, хотя с соседями у них есть одна общая боль – разгром от «Барселоны». Гвардиола уступил бывшему клубу в группе 0:4, а потом нарвался в плей-офф на Мбаппе и «Монако».

Тот опыт не помог, позже крупно уступили «Ливерпулю» 0:3. И хотя себя должны винить в первую очередь, отмечаем невезучесть Гвардиолы в ЛЧ после золотых сезонов. Был вопрос к судейству против команды Клоппа. Затем скандал против «Тоттенхэма» — до эпохи повторов судья не увидел игры рукой в голевой атаке «шпор». Хотя даже без ляпов рефери «Лион» не прошли…

Все неудачи уже после ухода Роналду. Команда Зидана ходила по грани разгромов, когда уступали по 1:3 «Тоттенхэму» или «Ювентусу». Против «Шахтера» нарывались на погром оба раза, поэтому будущий матч против «Аталанты» крайне любопытный. У Гасперини знаменитые погромщики, Зидану надо собрать волю в кулак и заставить защиту отработать четко.

Впрочем, «Реал» не худший в компании, ведь у него один погром в плей-офф Лиги чемпионов – сгорели «Аяксу» 1:4 после выездной победы 2:1, недооценили будущих полуфиналистов розыгрыша, хотя на групповом этапе ЦСКА подсказал фавориту – и его можно разбить. Особенно если Рамос на трибуне. А третьим, кто громил «Реал», стал ПСЖ , но тоже на групповом этапе.

От кого нельзя ожидать такого результата по разгромам, так это от команды Симеоне. Видать, наличие Гризманна на поле так влияет на команду. А если оставить шутки о старшем брате Греты Тунберг, что натравил тающие ледники на каталонский «Титаник», то фиксируем, что «Атлетико» сломал не Антуан, а Роналду.

Симеоне проявил неуважение к сопернику, но португалец дважды в разных клубах выносил «матрасников» проветриваться. А в группах «Атлетико» предпочитает влетать со счетом 0:4 немцам – «Боруссии» Д и «Баварии». С учетом, что Суарес в ЛЧ не большой помощник, особенно на выезде, пока не спешим включать испанцев в список фаворитов.

Каталонцы сами часто громят соперников в Лиге чемпионов, за пять сезонов делали это 13 раз. Вот только обычно на ранних стадиях. «Барселона» может уничтожить юное киевское «Динамо» или разнести «Селтик» со счетом 7:0. Но главное, как завершает турниры. И насколько сильно боится грандов, паникуя – вчера против ПСЖ выстроили 6 игроков в линию, но не помогло:

