У «Барселоны» уже 6 разгромных поражений в плей-офф ЛЧ за последние 5 лет

«Барселона» дома крупно проиграла ПСЖ (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Таким образом, за последние 5 лет каталонцы потерпели 6 разгромных поражений в плей-офф данного турнира.
2020 год — проигрыш «Баварии» (2:8)
2019 год - «Ливерпулю» (0:4)
2018 год - «Роме» (0:3)
2017 год - ПСЖ (0:4) и «Ювентусу» (0:3)
И это при том, что за ПСЖ не играли травмированные Неймар, Ди Мария...
"Дуэль" Месси - Мбаппе закончилась убедительной победой Мбаппе (22 года) 0:3, не будем считать гол Месси с пенальти, тем более, что не он "заработал" это пенальти...
Худшую защиту, чем в команде "Барселона" - невозможно представить. Хуже уже не куда.
Её просто нет-хуже! Игроки - не защищают ворота своей команды, а беспомощно наблюдают за тем, что происходит в штрафной площадке их команды, и на подступах к штрафной площадке, или имитируют защитные действия...
Всё, что осталось от команды "Барселоны" - Х.Гвардиолы, это название команды...
Нет ни, тактики, стратегии, нет защиты, нет нападения, нет мысли, нет желания - нет тренера команды... Ничего нет...
Есть уставший капитан команды, который выглядит беспомощным, растерянным, как и вся команда в целом...!!!
И это при том, что за ПСЖ не играли травмированные Неймар, Ди Мария...
"Дуэль" Месси - Мбаппе закончилась убедительной победой Мбаппе (22 года) 0:3, не будем считать гол Месси с пенальти, тем более, что не он "заработал" это пенальти...
Худшую защиту, чем в команде "Барселона" - невозможно представить. Хуже уже не куда.
Её просто нет-хуже! Игроки - не защищают ворота своей команды, а беспомощно наблюдают за тем, что происходит в штрафной площадке их команды, и на подступах к штрафной площадке, или имитируют защитные действия...
Всё, что осталось от команды "Барселоны" - Х.Гвардиолы, это название команды...
Нет ни, тактики, стратегии, нет защиты, нет нападения, нет мысли, нет желания - нет тренера команды... Ничего нет...
Есть уставший капитан команды, который выглядит беспомощным, растерянным, как и вся команда в целом...!!!
Интересная, самобытная, команда, которая восхищала болельщиков Мирового футбола "перестала существовать".
Осталось надеяться на построение, новой команды, но для этого надо дождаться нового Президента "Барселоны"....
Интересная, самобытная, команда, которая восхищала болельщиков Мирового футбола "перестала существовать".
Осталось надеяться на построение, новой команды, но для этого надо дождаться нового Президента "Барселоны"....