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У «Барселоны» уже 6 разгромных поражений в плей-офф ЛЧ за последние 5 лет

17 февраля 2021, 08:53
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Барселона» дома крупно проиграла ПСЖ (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, за последние 5 лет каталонцы потерпели 6 разгромных поражений в плей-офф данного турнира.

2020 годпроигрыш «Баварии» (2:8)

2019 год - «Ливерпулю» (0:4)

2018 год - «Роме» (0:3)

2017 год - ПСЖ (0:4) и «Ювентусу» (0:3)

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
20 февраля в 16:51
Это уже нормой становится ))
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Legend 6 (раскрыть)
17 февраля в 18:08
Это все Сересо сделал, отправил своего союзника Бартомеу в Барселону.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ David Young (раскрыть)
17 февраля в 17:59
Отлично, с выбором не ошиблись!
David Young
David Young ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
17 февраля в 17:11
Да. за Пари Сен-Жермен.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ David Young (раскрыть)
17 февраля в 16:43
А вы за ПСЖ вчера болели?
David Young
David Young ответ А вот и я (комментарий удален) (раскрыть)
17 февраля в 15:42
Вряд ли это произойдёт. Но возмущения фанатов могут подтолкнуть клуб к решительным мерам.
lobsterdam
lobsterdam
17 февраля в 15:34
вы жертвою пали в борьбе роковой... поединок гроссмейстеров с перворазрядниками.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
17 февраля в 15:09
Во Франции наверное будет седьмой разгром.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Q-J-G (раскрыть)
17 февраля в 14:58
А что, Месси больше не герой? Оказывается президент спаситель Барселоны?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 февраля в 13:40
Гном, выскажись уже - обвини всех.
Клуб мешает тебе получать титулы.
Остапчук 67
Остапчук 67
17 февраля в 13:36
Очередная позорная страница с лицом Месси.
И с ним Лапорта обещает продлить контракт.
NOVA
NOVA
17 февраля в 13:36
да и последний раз барса выиграла лч в 2015, а потом неудачи!!
Санчо Панса
Санчо Панса
17 февраля в 13:07
Так им и надо! Сдулась та непобедимая Барселона времен Суареса - Неймара - Месси)
juvenale
juvenale
17 февраля в 12:35
и самое интересное,что у каталонцев за это время был один из самых дорогих и звездных составов (топ 1-2)и они покупали игроков по 140 млн
juvenale
juvenale
17 февраля в 12:34
Qatar Airwaysс хахах
это когда Ювентус под каток попадал?
Ювентус проиграл в группе в ничего не значащем матче...а в этом сезоне точно так же выиграл 3-0
Равалпинди
Равалпинди ответ RR117 (раскрыть)
17 февраля в 12:07
Верно. И если раньше Месси, игравшему объективно хорошо, давали самых лучших партнёров (Хавиньеста и МСН), чтобы он реально мог быть среди лучших игроков мира, то теперь, мне кажется, ему выгодно иметь репутацию тащера брёвен (хотя Гризманн просто лютейшим образом опровергает эту теорию).
Равалпинди
Равалпинди ответ Caniggia (раскрыть)
17 февраля в 12:05, ред.
Зенит в ЛЧ в плей-офф играл не особо часто, но разгромных поражений там у него не было (как и у других российских клубов, изредка туда попадавших). Хотя в плей-офф ЛЧ у российских команд вряд ли 10 побед наберётся))))
eleven LC
eleven LC
17 февраля в 11:57
Здесь Барселона стабильна,слов нет!
Ещё можно вспомнить 2013 и 0:4,0:3 от Баварии
И декабрь 2020 и 0:3 от Ювентуса
Вообщем так по щам не получал ещё ни один топ клуб!
bayern-cobra
bayern-cobra
17 февраля в 11:55
Это хорошо
RR117
RR117
17 февраля в 11:40, ред.
Бартомеу конечно сделал ошибку, что не продал аргентинский балласт 4 года назад.

Неужели он не видел, что золотая эпоха Барселоны была связана с Хави и Иньестой, а Месси лишь присосался к этому дуэту, которые и без него смогли выиграть Чемпионат мира и 2 раза Европу?!

Неужели в руководстве Барселоны не видели выступления Месси за сб. Аргентины, где он уже не тот Месси, что в окружении Хави и Иньесты, что вся его дутая гениальность пропадает, особенно когда дело касается ответственных матчей?!

Продай он 4 года назад Месси, сейчас бы и деньги были у клуба и не позорились бы так.

А в итоге Бармалей на пару с Месси провели крупнейшую аферу в истории футбола, а Барселона как клуб расплачивается за этих двух жуликов.
1-я конная
1-я конная
17 февраля в 10:59
Ничего - в ответном судьи вытащят
CSKA2012
CSKA2012 ответ Q-J-G (раскрыть)
17 февраля в 10:58
Смена поколений скорее всего происходит + финансовый кризис после барматео , взлёты и падения всегда происходят у клубов. Вот и у барсы настал этот момент.
stavr74
stavr74
17 февраля в 10:56
Гномика отгномили
Legend 6
Legend 6
17 февраля в 10:47
Это конечно печально.
Печально не из-за разгромного поражения. А из-за отсутствия просвета в игре Барсы.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
17 февраля в 10:46
заслуги деда Бортамео
25процентный клоун
25процентный клоун
17 февраля в 10:43
ПСЖ врядли захочет теперь Месси
Van Vanovich
Van Vanovich
17 февраля в 10:29
Проблема Барсы давно уже. А вы Куман, Куман... Он Хоть с такими развалинами на 2-ом месте идет в Испании.
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
17 февраля в 10:21
О и это не последнее разгромное поражение в этом году.
Уж Куман и стартпЁры об этом позаботятся
амурец
амурец
17 февраля в 10:10
в этом деле Барселона стабильна
swed27
swed27
17 февраля в 10:08
Каталонцам осталось только прогуляться по елисейским полям и полюбоваться творением Эйфеля Больше в этом сезоне ловить нечего
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