Великобритания собирается провести у себя весь чемпионат Европы в этом году. В ближайшее время данная идея будет предложена УЕФА.
Отмечается, что местное правительство разработало план по возвращению болельщиков на стадионы к концу мая. В январе глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что Евро-2020 пройдёт в 12 городах, как и планировалось ранее.
Несколько тренеров «Ман Юнайтед» заразились коронавирусом
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1238399/manchester-yunayted
Великобритания готова принять Евро-2020 у себя....!!!!
Несколько тренеров «Ман Юнайтед» заразились коронавирусом
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1238399/manchester-yunayted
Великобритания готова принять Евро-2020 у себя....!!!!
Вон Спартак- Зенит в пандемию умудрились вообще 35000 примерно собрать и ничего, живем и играем.
Англы думают,что самые умные
Вон Спартак- Зенит в пандемию умудрились вообще 35000 примерно собрать и ничего, живем и играем.
Англы думают,что самые умные