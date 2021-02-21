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Великобритания готова принять Евро-2020 у себя

21 февраля 2021, 12:37

Великобритания собирается провести у себя весь чемпионат Европы в этом году. В ближайшее время данная идея будет предложена УЕФА.

Отмечается, что местное правительство разработало план по возвращению болельщиков на стадионы к концу мая. В январе глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что Евро-2020 пройдёт в 12 городах, как и планировалось ранее.

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berda2003
berda2003
21 февраля в 18:02
16и англосаксы предлагают - если заразится ковидом, то всем!
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 15:12
В то время, как:

Несколько тренеров «Ман Юнайтед» заразились коронавирусом
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1238399/manchester-yunayted

Великобритания готова принять Евро-2020 у себя....!!!!
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 15:08
Великобритания предложит, УЕФА - откажет, всего и делов-то...
ДСА
ДСА
21 февраля в 14:52
Идея из разряда просто бросить понты.
амурец
амурец
21 февраля в 14:42
Англия хочет что бы их тянули ка Корею в 2002
vastudio
vastudio
21 февраля в 14:37
Я не против) Покатаемся по Англии)
311
311
21 февраля в 14:30
После брекзита это маловероятно!)
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982
21 февраля в 13:45
Насмешили просто нет слов! У нас уже болелы и весь план давно действет..
Вон Спартак- Зенит в пандемию умудрились вообще 35000 примерно собрать и ничего, живем и играем.
Англы думают,что самые умные
Caniggia
Caniggia
21 февраля в 13:32
То что Евро стоит провести в одной европейской стране, учитывая ситуацию с эпидемией - это 100%. Будет ли это Британия или кто-то ещё - всё равно. Главное, чтобы не в России, так как здесь все большие мероприятия проводятся за счёт вымирающего и бедствующего народа.
swed27
swed27
21 февраля в 13:15
Британе реально больные Причем не только ковидом
VAN ARM
VAN ARM
21 февраля в 13:14
очередная пурга от королевства))))
STVA 1
STVA 1
21 февраля в 13:00
По ходу с головой не дружат!Или они уже свой победят к маю?)))
ilyafrom
ilyafrom
21 февраля в 13:00
А эта не страна, откуда все бегут из-за нового штамма вируса ?
Qatar Airways
Qatar Airways
21 февраля в 12:49
Китайские власти предложили главам государств приехать в Ухань обсудить дальнейшее развитие человечества в рамках всеобщего дружелюбия и взаимопомощи.
Ravshan878
Ravshan878
21 февраля в 12:49
Что бы всех заразить Британскими Covid.....й вам чм.)))
старина
старина
21 февраля в 12:43
Ну вот и проводите его в 2020 м году
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 февраля в 12:39
А не пошли бы они куда подальше!?
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