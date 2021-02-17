Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему считает Москву лучшим городом в мире.
Я городской житель. Считаю, что Москва — лучший город в мире, и всем иностранцам это объясняю.
Взять ту же систему квестов. У меня сын нереальный квестоман, он периодически меня берет с собой. Люди в Лондоне не понимают, какого уровня культура квестов может достигать в Москве.
Те же театры. Я люблю сходить сыграть в какие-то интеллектуальные игры. Москва, на мой взгляд, впереди планеты всей в плане досуга.
Ранее Слуцкий заявил, что не смог бы пойти работать в «Спартак».
фестивали молодёжи, кинофестивали, театры, Олимпиада-80 ,первые джинсы Левис, первый виниловый диск Битлз, Яшин, Стрельцов, Москва-река............
А кто то проездом, заработать, нагадить или приукрасить...!!!
фестивали молодёжи, кинофестивали, театры, Олимпиада-80 ,первые джинсы Левис, первый виниловый диск Битлз, Яшин, Стрельцов, Москва-река............
А кто то проездом, заработать, нагадить или приукрасить...!!!
сразу понятно что толком нигде не был, а там где был то на вокзале либо в питейной.
сразу понятно что толком нигде не был, а там где был то на вокзале либо в питейной.