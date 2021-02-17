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Слуцкий: «Считаю, что Москва — лучший город в мире»

17 февраля 2021, 18:33

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему считает Москву лучшим городом в мире.

Я городской житель. Считаю, что Москва — лучший город в мире, и всем иностранцам это объясняю.

Взять ту же систему квестов. У меня сын нереальный квестоман, он периодически меня берет с собой. Люди в Лондоне не понимают, какого уровня культура квестов может достигать в Москве.

Те же театры. Я люблю сходить сыграть в какие-то интеллектуальные игры. Москва, на мой взгляд, впереди планеты всей в плане досуга.

Ранее Слуцкий заявил, что не смог бы пойти работать в «Спартак».

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Все комментарии
Fred Devil
Fred Devil
17 февраля в 22:02
Не в квестах счастье измеряется, Лёня! Зальцбург, Брюгге, Утрехт - это ли не рай?))
shur
shur
17 февраля в 20:29
...для всех Москва разная, для нас это детство с ещё неизведанными пустырями,
фестивали молодёжи, кинофестивали, театры, Олимпиада-80 ,первые джинсы Левис, первый виниловый диск Битлз, Яшин, Стрельцов, Москва-река............
А кто то проездом, заработать, нагадить или приукрасить...!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
17 февраля в 20:06
Да москва топ мегаполис, единственное погода такое себе
firewing
firewing
17 февраля в 19:47, ред.
Москва - "тихий" ужас скопища машин и людей, не приведи Бог здесь жить...
oFANATo
oFANATo
17 февраля в 19:26
А Леонид Викторович прав....
RTS-25
RTS-25
17 февраля в 19:06
Во как хочется в Столицу. А я так не считаю.
dzvinka
dzvinka
17 февраля в 18:59
е****й леонидаса понесло)))
сразу понятно что толком нигде не был, а там где был то на вокзале либо в питейной.
Cat01
Cat01
17 февраля в 18:36
Просто даже спорить не надо..
shlomo
shlomo
17 февраля в 18:34
Ну наверное он не был в других красивых городах...:)))
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