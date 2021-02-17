Главный тренер «Рубина» рассказал, почему считает Москву лучшим городом в мире.

Я городской житель. Считаю, что Москва — лучший город в мире, и всем иностранцам это объясняю.

Взять ту же систему квестов. У меня сын нереальный квестоман, он периодически меня берет с собой. Люди в Лондоне не понимают, какого уровня культура квестов может достигать в Москве.

Те же театры. Я люблю сходить сыграть в какие-то интеллектуальные игры. Москва, на мой взгляд, впереди планеты всей в плане досуга.